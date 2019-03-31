Son Dakika Haberleri: Muhtar Adayları Arasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Muhtar Adayları Arasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

1 saat önce

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde muhtar adayları arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Muhtar Adayları Arasında Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, System.String[]
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde muhtar adayları arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki Evliya Çelebi Ortaokulu önünde karşılaşan Barış Mahallesi muhtarı ve adayı Sait Aydemir ile aynı mahalleden muhtar adayı Nevzat Pektaş arasında seçim nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda Aydemir'in kavgaya karışan kardeşi M. Aydemir ve oğlu N. Aydemir yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan N. Aydemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:48 Kaynak: AA

Barış Mahallesi, Çelebi, Kayapınar, Diyarbakır, Güncel
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