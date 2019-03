Muhtar Adayları Aynı Azaları Tercih Etti

Muhtar adayları aynı azaları tercih etti Tatlı rekabetin ortak azalarıSAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Yenidoğan köyünün muhtar adayları aynı azaları tercih etti.

Karasu ilçesinde bağlı olan Yenidoğan köyünde yaklaşan seçim sonucu rekabete giren muhtar adayları aynı azaları tercih etti. Durumu dostluk rekabeti olarak adlandıran muhtar adayları ve ortak olan azalar 'Kim kazanırsa kazansın sonuç olarak mahallemize hizmet edecek' ifadelerine değindi.

Mahallenin ortak azalarından olan Hasan Ergin,"1973 Doğumluyum ve 73 yılından beri bu köyde ikamet ediyorum. İki muhtar adayının da azasıyım bunun sebebi köyümüz küçük bir köy ve hepimiz komşuyuz. Bu nedenle Adayların her ikisi de beni aza yapmak istediler. Birbirimiz kıramadığımız dan dolayı bende her iki teklifi kabul ettim. Hangi aday kazanırsa köyümüze elimizden geldiği kadar destek ve köyün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız" dedi.

Yenidoğan mahalle muhtar adaylarından biri olan Osman Şahin, "Evliyim ve 4 çocuk babasıyım Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet ediyorum ve çiftçilik ile uğraşıyorum. Köyümüzü bölmemek ve birlik beraberlik içerisinde olalım diye azalarımı bu şekilde tercih ettik. Köyümüzde yabancı kimse yok çoğumuz akrabayız köyümüze hizmet vermek için buradayız. İllaki bir çekişme olacak aramızda kaybeden de olsak kazanan da olsak birbirimize dargın olmayacağız. Aynı köydeyiz camimiz bir kahvehanemiz bir mezarlığımız bir ufak bir köydeyiz yarın yine yüz yüze bakacağız ve köyümüz için hayırlısı olsun kazananın yolu açık olsun dilerim "şeklinde konuştu.

Muhtar adaylarının birlikte karar vererek ortak azaları seçtiklerine değinen aza Sedat Güzel "Yenidoğan Mahallesi'nde yaşıyorum. Muhtarlık için büyüklerimiz baş vurmuş ve bizde yanlarında destek olmak için varız. Köyümüz küçük bir köy ve herkes birbirini tanıyor. İki muhtar adayımızda birlikte karar vererek ortak azaları seçmişler. Ben aza olarak sadece Osman Şahin'inin yanındayım ve kendisi beni yanında görmek istemiş diğer muhtar adayımızda bana azalık teklif etseydi onunda teklifini kabul ederdim. Sonuçta komşuyuz yüz yüze bakıyoruz yapılacak olan her şey köyümüz için yapılacak" dedi.

Muhtar adayları arasında rekabetin tatlı bir rekabet olduğunu düşünen aza Bekir Şık, "Ben Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet etmekteyim. Öncelikle tesadüf olduğunu düşünüyorum. İlk önce adaylarımızdan Osman Şahin teklifte bulundu daha sonrasında ise Şeref Çetinkaya teklifte bulundu. Bir kopya gibi olmuş oldu ama iyi oldu ikisi de iyi arkadaşımız hangisi kazanırsa mahallemiz için hayırlı olsun. Seçim güzel bir şey rekabette öyle rekabet olsa bile bu tatlı bir rekabet ikisine de başarılar dilerim" diye konuştu.

Yenidoğan Mahallesi'nin muhtar adaylarından olan Şeref Çetinkaya, "Biz köyden çeşitli ailelerden azalar istedik büyüklerimizde onları layık gördüler zaten küçük bir köy olduğumuzdan dolayı herhangi bir sıkıntı duymadık. İki aday çıktık ve kazanan adaya hayırlı olsun diyeceğiz. Kendi adıma mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz inşallah kazanana hayırlı olacak. Küçük bir köy olduğumuz için azaların aynı olmasından dolayı herhangi bir problemimiz yoktur" ifadelerine yer verdi.

