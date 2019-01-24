Son Dakika Haberleri: Muhtar Adaylarına Bilgilendirme Toplantısı

Muhtar Adaylarına Bilgilendirme Toplantısı

19 dakika önce

Taşova ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi muhtar ve muhtar adaylarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Muhtar Adaylarına Bilgilendirme Toplantısı, System.String[]
Taşova ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi muhtar ve muhtar adaylarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Okan Yenidünya, İlçe Müftülüğünde başkanlığında düzenlenen toplantıda, seçimlerin demokrasi içerisinde huzurlu ve sağlıklı şekilde yapılması için kamu kurum ve kuruluşları olarak azami dikkati gösterdiklerini söyledi.

Programda, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından muhtar ve muhtar adaylarına seçim sürecinde uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:03 Kaynak: AA

Taşova, Güncel
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