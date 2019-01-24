Muhtar Adaylarına Bilgilendirme Toplantısı

Taşova ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi muhtar ve muhtar adaylarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Taşova ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi muhtar ve muhtar adaylarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.



Kaymakam Okan Yenidünya, İlçe Müftülüğünde başkanlığında düzenlenen toplantıda, seçimlerin demokrasi içerisinde huzurlu ve sağlıklı şekilde yapılması için kamu kurum ve kuruluşları olarak azami dikkati gösterdiklerini söyledi.



Programda, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından muhtar ve muhtar adaylarına seçim sürecinde uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

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