Muhtar Adaylarına Bilgilendirme Toplantısı
1 saat önce
Gümüşhacıköy ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi muhtar ve muhtar adaylarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Gümüşhacıköy
ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi muhtar ve muhtar adaylarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Kaymakam Gürkan Demirkale
, İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen toplantıda, seçimlerin demokrasi içerisinde huzurlu ve sağlıklı şekilde yapılması için kamu kurum ve kuruluşları olarak azami dikkat gösterdiklerini söyledi.
Programda, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından muhtar ve muhtar adaylarına seçim sürecinde uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verildi.
Toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Emrah
Yekli, hakim Mehmet Turan
, İlçe Jandarma
Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Aziz Bektaş Kaymak, Emniyet Müdür Vekili Komiser Sezgin Çelik
ile muhtar ve muhtar adayları katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:19 Kaynak: AA
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