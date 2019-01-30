Son Dakika Haberleri: Muhtar Adaylarına Bilgilendirme Toplantısı

Muhtar Adaylarına Bilgilendirme Toplantısı

1 saat önce

Gümüşhacıköy ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi muhtar ve muhtar adaylarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Muhtar Adaylarına Bilgilendirme Toplantısı, System.String[]
Gümüşhacıköy ilçesinde 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi muhtar ve muhtar adaylarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Gürkan Demirkale, İlçe Halk Kütüphanesinde düzenlenen toplantıda, seçimlerin demokrasi içerisinde huzurlu ve sağlıklı şekilde yapılması için kamu kurum ve kuruluşları olarak azami dikkat gösterdiklerini söyledi.

Programda, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından muhtar ve muhtar adaylarına seçim sürecinde uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verildi.

Toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Yekli, hakim Mehmet Turan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Aziz Bektaş Kaymak, Emniyet Müdür Vekili Komiser Sezgin Çelik ile muhtar ve muhtar adayları katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:19 Kaynak: AA

Gümüşhacıköy, Güncel
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