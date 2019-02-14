Son Dakika Haberleri: Muhtar Adaylarından "Fotoğraflı Oy Pusulası" Talebi

Muhtar Adaylarından "Fotoğraflı Oy Pusulası" Talebi

1 saat önce

Malatya'da bir grup muhtar adayı, muhtarlık seçimi için kullanılan oy pusulalarında fotoğraf yer almasını talep etti.

Muhtar Adaylarından
Malatya'da bir grup muhtar adayı, muhtarlık seçimi için kullanılan oy pusulalarında fotoğraf yer almasını talep etti.

Malatya Adliyesi önünde toplanan muhtar adayları, 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde muhtarlık seçimi için kullanılan oy pusulalarının fotoğrafsız olmasının yeteri kadar açıklayıcı olmadığını savunarak, İl Seçim Kuruluna taleplerini içeren dilekçelerini verdi.

Aslanbey Mahallesi Muhtar adayı Tolga Toy, gazetecilere yaptığı açıklamada, muhtarlık seçiminde kullanılan mevcut oy pusulalarının yeteri kadar açıklayıcı olmadığını ileri sürdü.

Türkiye'de okuma yazma bilmeyen yaklaşık 3 milyona yakın seçmen bulunduğunu anlatan Toy, şöyle devam etti:

"Aynı ad ve soyadlı iki adayın aynı mahalleden muhtar adayı olabilme ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Aynı soyadı taşıyan muhtar adayları da seçmenlerde kafa karışıklığına neden olmaktadır. Bu karışıklığın giderilmesi adına burada farklı mahallelerden genç muhtar adayı arkadaşlarımızla muhtarlık oy pusulalarında fotoğraf bulunması için İl Seçim Kuruluna başvuruda bulunduk. Bu konuda destek bekliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:26 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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