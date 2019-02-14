Muhtar Adaylarından Oy Pusulalarına İtiraz
48 dakika önce
Malatya'da bir gurup muhtar adayı İl Seçim Kuruluna giderek, 31 Marta'ki yerel seçimlerde oy pusulalarında muhtar fotoğraflarının da olması için başvuru yaptı.
Malatya
'da bir gurup muhtar adayı İl Seçim Kuruluna giderek, 31 Marta'ki yerel seçimlerde oy pusulalarında muhtar fotoğraflarının da olması için başvuru yaptı.
Adliyeye giden muhtarlar, pusulalarda karışıklık olmaması için böyle bir başvuru yaptıklarını ifade ederek, bütün muhtarların bu konuda kendilerine destek vereceğine inandıklarını söyledi. Adliye çıkışı muhtarlar adına bir açıklama yapan, Aslantepe
Mahalle Muhtar Adayı Tolga Toy, aynı mahallede iki muhtar adayının isminin aynı olması durumunda seçmenlerin doğru tercih yapamayacağını ifade ederek, "Örneğin Çukurdere adayımız Mehmet Fatih
Gönültaş ve mevcut muhtarın soyadları aynı olması kendi mahallelerindeki seçmenler arasında kafa karışıklığına sebep olmaktadır. Bu karışıklığın giderilmesi adına muhtarlık oy pusulalarında fotoğrafa yer verilmesi ve bu konuya farkındalık kazandırmak amacıyla Malatya'daki farklı mahallelerden genç arkadaşlarımızla Malatya İl Seçim Kurulu Başkanlığına dilekçemizi verdik. Bu konuda Türkiye
'deki tüm siyasilerin, muhtarların, muhtar adaylarının da bizlere destek vereceklerini ümit ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:20 Kaynak: İHA
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