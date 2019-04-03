Son Dakika Haberleri: Muhtar Adaylarının Tarafları Kavga Etti: 1 Yaralı (2)

Muhtar Adaylarının Tarafları Kavga Etti: 1 Yaralı (2)

1 saat önce

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIKarabük Cumayanı Köyü'nde yaşanan olayın ardından jandarma ve polis ekipleri, olayla ilgili incelemede bulundu.

Muhtar Adaylarının Tarafları Kavga Etti: 1 Yaralı (2), System.String[]
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Karabük Cumayanı Köyü'nde yaşanan olayın ardından jandarma ve polis ekipleri, olayla ilgili incelemede bulundu. Kavgaya karışanlardan kimlikleri belirlenen 4 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen 2 tabancaya el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:32 Kaynak: DHA

Karabük, Polis, Jandarma, Güncel
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