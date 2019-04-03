Muhtar Adaylarının Tarafları Kavga Etti: 1 Yaralı (2)
1 saat önce
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIKarabük Cumayanı Köyü'nde yaşanan olayın ardından jandarma ve polis ekipleri, olayla ilgili incelemede bulundu.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Karabük
Cumayanı Köyü'nde yaşanan olayın ardından jandarma ve polis ekipleri, olayla ilgili incelemede bulundu. Kavgaya karışanlardan kimlikleri belirlenen 4 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen 2 tabancaya el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:32 Kaynak: DHA
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