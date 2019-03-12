Son Dakika Haberleri: Muhtar Adaylığı Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Muhtar Adaylığı Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı

15 dakika önce

Erzincan'ın Tercan ilçesinde muhtar adaylığı nedeniyle 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir muhtar adayı öldü, 2 kişi yaralandı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde muhtar adaylığı nedeniyle 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir muhtar adayı öldü, 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Mercan beldesinde karşılaşan Gökçe Köyü Muhtarı Ali Y'nin yakınları oldukları öğrenilen Gıyasettin K. ve oğlu Seyfettin K. ile aynı köyde muhtar adayı olan İsmail Şimşek arasında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ndeki muhtar adaylığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şimşek, baba oğlu darbetti. Seyfettin K. da muhtar adayı Şimşek'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Darbedilen Gıyasettin K. ve oğlu Seyfettin K. ise Çayırlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha önceden de aralarında başka bir nedenle husumet bulunduğu belirtilen tarafların dün akşam saatlerinde de köyde kavga ettikleri öğrenildi.

Yaşanan olayın büyümemesi için jandarmanın Toplumsal Olaylara Müdahale Timi tarafından beldede geniş güvenlik tedbirleri alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:58 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yerel Seçimlerde Oy Kullanacak Suriyelilerin Seçmen Kağıtları Hazır Antiapitalist Müslümanlar, Yerel Seçimde Kimi Destekleyeceklerini Açıkladı

Bakan Pakdemirli'nin Danışmanı Olduğu Şirketten Patates Alınacak mı? Pervin Buldan, Ezan Okununca Konuşmasına Ara Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 15:13:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhtar Adaylığı Kavgası: 1 Ölü, 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]