Muhtar Akar'dan MASKİ'ye Ziyaret - Son Dakika

Muhtar Akar, yapılan hizmetler ve yürütülen çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, Yunusemre ilçesine bağlı 50. Yıl Mahalle Muhtarı Erol Akar'ı makamında ağırladı. Yunusemre ilçesinde ve 50. Yıl mahallesinde yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirip Başkan Ergün'e teşekkürlerini ileten Muhtar Akar, istek ve taleplerini Genel Müdür Aslay'a iletti. Genel Müdür Aslay da nazik ziyaretlerinden dolayı Muhtar Akar'a teşekkürlerini ileterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün vizyonu doğrultusunda vatandaşlarımızın isteklerine ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımızı il genelinde sürdürüyoruz. MASKİ olarak 50. Yıl mahallemizde de hizmetlerimiz artarak devam edecek" diye konuştu.