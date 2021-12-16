Muhtar Akça, Köylü milletin efendisidir' sözünün anlamını Cengiz Başkan sayesinde anladık - Son Dakika

Mahalle Muhtarı Erol Akça, "Köylü milletin efendisidir sözünün anlamını Cengiz Başkan sayesinde anladık. Yol medeniyet, su hayattır. Bu iki önemli hizmeti de başkanımız bizlere sundu" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yatırımlarına devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Salihli'nin Çelikli Mahallesinde açılan saniyede 8 litre verime sahip yeni sondajın bağlantısının yapılması için terfi hattı döşeme çalışmasına başlandı.

"Yol medeniyet, su hayattır. Bu iki önemli hizmeti de Cengiz Başkanımız bizlere sundu"

Mahalle Muhtarı Erol Akça, "İçme suyumuz yetersiz geliyordu. Önce sondajımız açıldı. Şimdi de sürekli arızalar yaşanan terfi hattımız yenileniyor. 'Köylü milletin efendisidir' sözünün anlamını Cengiz Başkan sayesinde anladık. Yol medeniyet, su hayattır. Bu iki önemli hizmeti de Cengiz Başkanımız bizlere sundu" dedi.