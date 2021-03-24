Muhtar alt yapı çalışması için köylüleri icraya verdi(2)

İTİRAZDA BULUNDULARZonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Fındıklı Köyü Muhtarı Abdullah Aslan tarafından alt yapı çalışmaları için talep edilen ücreti ödemedikleri için icraya verilen 25 kişi, adliyeye itiraz dilekçesi verdi.

İTİRAZDA BULUNDULAR Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Fındıklı Köyü Muhtarı Abdullah Aslan tarafından alt yapı çalışmaları için talep edilen ücreti ödemedikleri için icraya verilen 25 kişi, adliyeye itiraz dilekçesi verdi. Dilekçenin ardından Ereğli Kaymakamlığı'na geçen köylüler, Kaymakam İsmail Çorumluoğlu ile görüştü. Kaymakama yaşananları anlatan köylüler, icranın iptal edilmesini talep etti.



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