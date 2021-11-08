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Muhtar Arslan, 'Çileğimiz Kadar Güzel Bir Yol Oldu' - Son Dakika

Muhtar Arslan, 'Çileğimiz Kadar Güzel Bir Yol Oldu'

08.11.2021 11:17
Muhtar Arslan, 'Çileğimiz Kadar Güzel Bir Yol Oldu'

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Köprübaşı ilçesinde yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mevsim şartlarının uygunluğu sebebiyle Karyağdı-Tokmaklı arasındaki güzergah, asfaltlanıyor.

Yol yapım çalışmalarının güzel ilerlediğini belirterek, teşekkür eden Tokmaklı Mahalle Muhtarı Muhammed Arslan, "Köprübaşı çileği kadar güzel yol yaptılar. Allah razı olsun" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile birlikte Köprübaşı ilçesindeki yol yapım çalışmalarını inceledi. Karyağdı-Tokmaklı Mahalleleri arasında yapılan faaliyetleri inceleyen heyete Köprübaşı Muhtarlık İşleri Müdürü Enver Çetin, Karyağdı Mahalle Muhtarı Necmettin Neşe ve Tokmaklı Mahalle Muhtarı Muhammed Arslan da eşlik etti.

Muhtarlardan Teşekkür

Karyağdı Mahalle Muhtarı Necmettin Neşe, "Geçen yıl birinci kat asfaltımız atılmıştı. Bu sene de ikinci kat asfaltı atıldı. Mahallem ve şahsım adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum" dedi.

Tokmaklı Mahalle Muhtarı Muhammed Arslan, "Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında mahallemizde yol genişletme çalışması olmuştu. Geçtiğimiz sene bir asfaltlama çalışması yapıldı. Bu sene ikinci kat asfaltlaması da gerçekleştirildi. Köprübaşı çileği kadar güzel bir yol yaptılar. Çok memnunuz. Emeği geçenlerin eline koluna sağlık, Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı Muhtarlık İşleri Müdürü Enver Çetin, "Köprübaşımızda Tokmaklı Mahallemizde 12 kilometrelik bir yol çalışması yapıyoruz. Daha önce birinci kat temel atmasını yapmıştık, bu yıl da ikinci katını yapıyoruz. Kalıcı bir şekilde vatandaşlarımıza güzel hizmetler yapmanın gayretindeyiz. İlçemizde bu yıl 50 kilometrelik bir yol çalışması yapıyoruz. Asfalt sezonu öncesinde 30 kilometrelik bir yol ağını asfaltlamayı planlamıştık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün sayesinde bunu arttırarak 50 kilometreye çıkarmış bulunmaktayız. Vatandaşlarımız da ilçemizde yapılan yol çalışmalarından gayet mutlular. Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletiyorlar" diye konuştu.

Öztozlu, Hayırlı Olsun Dileklerini İletti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Başkan Cengiz Ergün'ün işaret ettiği 1200 kilometrelik asfalt hedefini yoğun bir çalışma ile aştıklarını ifade etti. Öztozlu, yol yapım çalışmalarının Köprübaşı ilçesine hayırlı olmasını diledi.

Muhtar Arslan, 'Çileğimiz Kadar Güzel Bir Yol Oldu'

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Köprübaşı, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Muhtar Arslan, 'Çileğimiz Kadar Güzel Bir Yol Oldu' - Son Dakika


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