MUHTAR ATINA BİNİP, MAHALLELİYİ AŞIYA DAVET ETTİ - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesinde, Çelebibağ Mahallesi'nin muhtarı Seyithan As (62), atına binerek, aşılama çalışmalarına katkı sağlıyor. At üzerinde sokakları gezen, herkesi aşı olmaya davet eden As, Covid-19 aşısının önemine dikkat çekmek için bu yönteme başvurduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık açıkladığı, illere göre risk haritasında 'sarı' kategoride bulunan; birinci doz aşılama oranının yüzde 82,5, ikinci doz aşılama oranının ise yüzde 70 olduğu Van'da koronavirüsle mücadele devam ediyor. Erciş'in Çelebibağı Mahallesi'nde 2 yıldır muhtarlık yapan 4 çocuk ve 4 torun sahibi Seyithan As, Covid-19 aşısının önemini vurgulamak için ilgi çeken yönteme başvurdu. As, sabah erken saatlerde bindiği atının baş kısmına koyduğu 'Lütfen Covid-19 aşısı yaptırınız' yazılı notla sokak sokak gezerek mahalleliyi aşı olmaya davet ediyor.

Farkındalık için böyle bir yönteme başvurduğunu söyleyen muhtar Seyithan As, "Amacım aşı yaptırmayan insanların aşı yaptırması için dikkat çekmek. En iyi farkındalık yaratmanın bu yöntem olduğunu düşündüğüm için böyle bir çalışma yaptım. Sabahın erken saatlerinde atıma binip mahalleyi gezerek insanları aşı yapmaya davet ettim. Sadece sağlık çalışanlarının çabaları ile bu işin üstesinden gelmenin çok zor olduğunu hepimizin bilmemiz lazım. Ben de muhtar olarak mahallemde böyle bir çalışma yaparak aşıya dikkat çekmek için katkı sunmak istedim. Mahalleli bu çalışmamın çok yararlı olduğunu söyleyerek memnuniyetlerini ilettiler. Umarım bu pandemi bir an önce biter ve biz eski günlerimize geri döneriz" diye konuştu.

Mahalleliden, 4 çocuk sahibi Veysi Tugay (38) ise muhtarı at üzerinde görünce şaşırdığını belirterek, "Sokaklarda gezerek bizleri Covid-19 aşısı yapmamız için çağrıda bulundu. Bu çalışmasını memnuniyetle karşıladık. Herkesin aşı yapmasını rica ediyoruz" dedi.