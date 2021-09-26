Muhtar aynı mahallede yaşadığı ikiz kardeşinden dolayı ilginç anlar yaşıyor - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde mahalle muhtarı, ikiz kardeşini görenlerin kendisi sanması nedeniyle zaman zaman ilginç anlar yaşıyor.

Beyşehir'in Çiftlik Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Erdoğan, yerleşim merkezinde üç dönemdir mahalle muhtarı olarak görev yapıyor. Mehmet Erdoğan, ikiz kardeşi nedeniyle zaman zaman ise tebessüm ettiren ilginç olaylar yaşıyor. Çiftlik Mahallesi Muhtarı Erdoğan, kendisine çok benzeyen ikiz kardeşi Cemal Erdoğan'ın zaman zaman görenler tarafından karıştırıldığını belirterek, "Görenler karıştırıyor, 'muhtarım' diye hitap edebiliyor. Ama bir müddet sonra muhtar olmadığını anlıyorlar. Köyümüzde yaşayanlar alıştı ama dışarıda çok karıştıran olabiliyor" diye konuştu.

Bu yüzden birçok ilginç anı yaşadıklarını anlatan muhtar Erdoğan, "Giden bir karakol komutanımız vardı, 'merhaba' ettiğim, samimi olduğumuz. İkiz kardeşim pazarda tezgahın başında satış yaparken yanından geçerken komutan selam vermiş. Kardeşim de almış. Sonrasında 'Sıcaklık hissetmedim, bizim muhtara ne oldu' diyor. Bir gün karakola evrak için gittiğimde 'Ya muhtarım hayırdır pazarda gördüğümde çok soğuk davrandın.' Ben de 'Komutanım benim ikiz kardeşim var, sizi tanıştırmayı unuttum' dedim. İkiz kardeşimi ben sanmış. Böyle bir anımız oldu, benzer de çok anı oluyor" diye konuştu.

Cemal Erdoğan ise, Beyşehir'de pazara çıktığında "muhtarım" diyerek yanına gelenler olduğunu belirterek, "Böyle çok diyen oluyor, selam veriyorum, konuşuyor, muhabbet ediyorum. Sonra benim muhtar olmadığımı anlıyor zaten. Bizi çok karıştırıyorlar. Çünkü aynı benzeriz. Beraber de çalışıyoruz, yaptığımız işler tarım, hayvancılık aynı ama muhtarlıkta ayrılıyoruz. Muhtarlık gibi benim bir niyetim olmadı. Kendi işimle vakti ancak geçiriyorum. İkizimin muhtar olması nasıl bir duygu sorusu ise kendisine sorulmalı" ifadelerini kullandı.

Cemal Erdoğan, muhtar olan ikiz kardeşiyle karıştırılması nedeniyle ilginç anılar yaşadığını dile getirerek, "İlginç anılarım çok. Askerden geldim. Biraderimin asker arkadaşı varmış, bana tekme vurdu sevdiği için. Ben de onu kucakladım, 'Ne yapıyorsun Mehmet?' diye sordu. Ama hemen sonra jeton düştü. Sonra Mehmet'in kardeşi olduğumu söyleyince özür diledi. Muhtar ikizimle bir benzerliğimiz de birlikte 4 çocuk babası olmamız. Şöyle ki o da 2'si kız, 2'si oğlan 4 evlat sahibi, ben de öyleyim" dedi. - KONYA