Son Dakika Haberleri: Muhtar azaları telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu
Son Dakika Güncel Muhtar azaları telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu - Son Dakika

Muhtar azaları telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu

6 saat önce

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtan şüpheliler, telefonla aradıkları Akçamescit Mahallesi muhtar azaları İbrahim Y.'den 15 bin, Mustafa A.'dan da 78 bin lira alıp dolandırdı.

Muhtar azaları telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu, System.String[]

KARAMAN'ın Ermenek  ilçesinde kendilerini jandarma olarak tanıtan şüpheliler, telefonla aradıkları Akçamescit Mahallesi muhtar azaları İbrahim Y.'den 15 bin, Mustafa A.'dan da 78 bin lira alıp dolandırdı.

Olay, 07 Aralık Cumartesi günü Ermenek ilçesinde meydana geldi. Kendilerini jandarma olarak tanıtan şüpheliler, telefonla aradıkları Akçamescit Mahalle muhtarı Musa K.'ye, azaları İbrahim Y. ve Mustafa A.'nın, banka hesap bilgilerinin terör örgütü tarafından ele geçirildiğini ve acilen kendilerine ulaşmaları gerektiğini söyledi. Muhtar Musa K. de azalarının telefon numaralarını verdi. Azaları arayan şüpheliler, muhtarla yaptıkları telefon görüşmesini dinletip, güven kazanarak, banka hesaplarının terör örgütüne geçtiğini, hesaplarındaki parayı havale ettikleri takdirde, örgütün el koyamayacağını söyledi. Azalardan İbrahim Y., 15 bin lira Mustafa A. da 78 bin lirayı, şüphelilerin verdiği hesap numarasına yatırdı. Dolandırıldıklarını anlayan muhtar azaları polise şikayette bulundu. Polisin arama çalışmaları sürüyor.


Jandarma, Ermenek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cenaze günü yemek uygulamasını kaldırdılar
İki bin yıllık mozaiği satışa çıkaran beş zanlı yakalandı Karton toplama işinin özel bir firmaya verileceği iddiası üzerine roman vatandaşlar belediyeyi bastı, bir vatandaş kendini kesti Devre arasında Emre'ye "Penaltıyı nasıl kaçırırsın" telefonu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 20:30:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhtar azaları telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]