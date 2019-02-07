Son Dakika Haberleri: Muhtar Azası da Maaş İstiyor

Muhtar Azası da Maaş İstiyor

1 saat önce

Gülşehir ilçesine bağlı Eskiyaylacık köyü muhtar azası Durmuş Bağcı, maaş talebinde bulundu.

Muhtar Azası da Maaş İstiyor, System.String[]
Gülşehir ilçesine bağlı Eskiyaylacık köyü muhtar azası Durmuş Bağcı, maaş talebinde bulundu.


Yerel seçim öncesi muhtarlık ve azalık sisteminin yeniden düzenlenerek, azalara da maaş ödenmesi talebinde bulunan Bağcı, yaptığı açıklamada, dönem boyunca azaların da çeşitli sorumluluklar aldığını belirtti.

Bağcı, "Muhtarlara maaş desteği yapılması gibi biz azalara da verilmesini istiyoruz. Zira muhtarın olmadığı yerde bizler de görev yapmak zorunda kalıyoruz. İşimizden gücümüzden oluyoruz. Muhtar maaşı kadar olmasa da onun yarısı kadar maaş alsak memnun kalırız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 04:39 Kaynak: AA

Gülşehir, Güncel
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