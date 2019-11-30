Muhtar Bayram son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
Hayatını kaybeden Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar Köyü Muhtarı Erkut Bayram, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğa uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 06:19 Kaynak: İHA
Hayatını kaybeden Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar Köyü Muhtarı Erkut Bayram, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğa uğurlandı.
Atlıhisar köyü camisinde kılınan cenaze namazına, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti İlçe Başkanı Ali Diren, İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Ali Altan, protokol üyeleri ve yüzlerce vatandaş katıldı. Muhtar Erkut Bayram öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Atlıhisar köyü mezarlığına defnedildi. - AFYONKARAHİSAR
Yapı Kredi'de 17 yıl önce başlatılan UniCredit ve Koç Grubu'nun yüzde 50-50 ortaklığı bitti Cenaze törenine giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var Didem Soydan, Amerikan bayrağı önünde göğüslerini ve pantolonun fermuarını açarak poz verdi Ersun Yanal'dan maç sonunda zehir zemberek açıklama: Bunun hesabını kim verecek?