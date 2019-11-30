Muhtar Bayram son yolculuğuna uğurlandı

Atlıhisar köyü camisinde kılınan cenaze namazına, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt , AK Parti İlçe Başkanı Ali Diren, İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Ali Altan , protokol üyeleri ve yüzlerce vatandaş katıldı. Muhtar Erkut Bayram öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Atlıhisar köyü mezarlığına defnedildi. - AFYONKARAHİSAR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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