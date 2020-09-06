Muhtar, belediye operatörünü rehin aldı; görüntüler paylaşılınca 'şaka amaçlı çektik' dedi (2) - Son Dakika

Muhtar, belediye operatörünü rehin aldı; görüntüler paylaşılınca 'şaka amaçlı çektik' dedi (2)
GÖZALTINA ALINDIAdana'nın Karataş ilçesinde, mahallede yol yapılmadığı gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi'nde görevli greyder operatörünü tabancayla rehin alarak, hizmet istediğini söyleyen, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine de şaka amaçlı çektiklerini söyleyen Küçük Karataş...
GÖZALTINA ALINDI
Adana'nın Karataş ilçesinde, mahallede yol yapılmadığı gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi'nde görevli greyder operatörünü tabancayla rehin alarak, hizmet istediğini söyleyen, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine de şaka amaçlı çektiklerini söyleyen Küçük Karataş Muhtarı Mehmet Akif Işık, polis ekiplerince gözaltına alındı. Muhtar Işık'ın, ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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