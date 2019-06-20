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Muhtar Bilgi Sistemi ile 3,5 yılda 50 bin başvuru çözüme kavuştu

57 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ödüllü projesi "Muhtar Bilgi Sistemi" (MBS) ile 3,5 yılda 50 bin başvuru çözüme kavuştu.

Muhtar Bilgi Sistemi ile 3,5 yılda 50 bin başvuru çözüme kavuştu, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ödüllü projesi "Muhtar Bilgi Sistemi" (MBS) ile 3,5 yılda 50 bin başvuru çözüme kavuştu.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, İBB'nin 39 ilçedeki muhtarlara hızlı hizmet için oluşturduğu MBS, 3,5 yılda 50 bini aşkın başvuru aldı, bunların yüzde 97'sini çözüme kavuşturdu.
İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü, muhtarlarla iletişimin hızlı sağlanması ve mahallelerin sorunlarının kısa sürede çözümlenmesi amacıyla MBS'yi 2016 yılında hayata geçirdi. 39 ilçedeki 959 mahalle muhtarına içinde MBS yazılımının bulunduğu tabletler hediye edildi. Muhtarlar, tabletlerle İBB'nin 25 daire başkanlığı, 101 müdürlüğü ve 28 iştirak şirketine anında ulaşabiliyor.
MBS ile İstanbul'un 959 mahallesinde her türlü problem, mahallenin görüşleri, istekleri anlık olarak İBB Muhtarlıklar Müdürlüğü'ne iletilebiliyor. Muhtarların tabletler aracılığıyla gönderdiği fotoğraf ve konum bilgisiyle hızlı ve etkili çözüm sağlanıyor. Ayrıca detaylı bilgi mahalle muhtarının tabletine iletiliyor.
Bu yıl hazırlanan yeni yazılımla İBB'nin yanı sıra dış kurumlar da sisteme entegre edildi.
İBB Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden muhtarlarla anlık iletişim de yapılabiliyor. Bu uygulamayla mahallelerinin en uç noktalarına kadar hızlı hizmet sağlanıyor.
İBB'nin Muhtar Bilgi Sistemi projesi, yerel yönetimlerde yerel ile iletişimin en etkin uygulaması olarak 2 ödül aldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:44 Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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