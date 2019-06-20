Son Dakika Haberleri: Muhtar Bilgi Sistemi ile 50 bin başvuru çözüme kavuştu
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Muhtar Bilgi Sistemi ile 50 bin başvuru çözüme kavuştu

1 saat önce

İBB'nin ödüllü projesi "Muhtar Bilgi Sistemi", 3,5 yılda 50 bini aşkın başvuru alırken bunların yüzde 97'sini çözüme kavuşturdu.

Muhtar Bilgi Sistemi ile 50 bin başvuru çözüme kavuştu, System.String[]
İBB'nin ödüllü projesi "Muhtar Bilgi Sistemi", 3,5 yılda 50 bini aşkın başvuru alırken bunların yüzde 97'sini çözüme kavuşturdu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:33 
İBB, muhtar, Ekonomi
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