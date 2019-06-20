Muhtar Bilgi Sistemi ile 50 bin başvuru çözüme kavuştu
1 saat önce
İBB'nin ödüllü projesi "Muhtar Bilgi Sistemi", 3,5 yılda 50 bini aşkın başvuru alırken bunların yüzde 97'sini çözüme kavuşturdu.
İBB'nin ödüllü projesi "Muhtar Bilgi Sistemi", 3,5 yılda 50 bini aşkın başvuru alırken bunların yüzde 97'sini çözüme kavuşturdu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:33
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