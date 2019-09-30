Muhtar bu geleneğini 8 yıldır sürdürüyor

Burhaniye Kuyumcu Mahallesi Muhtarı Tahsin Özdemir, 8 yıl önce hayatını kaybeden babası Hüseyin Özdemir için her yıl hayır düzenlemeyi geleneksel hale getirdi. İlçe sakinleri, bu tarihte kimseye söz vermezken, doğa ile iç içe olan mahalleye yüzlerce insan akın ederken ailece piknik havasında bu hayıra koşuyor. Bu yılda köy meydanında düzenlenen hayır yüzlerce ilçe sakini buluşturdu.



27 yıl muhtarlık yaptıktan sonra 2011 yılında hayatını kaybeden babası Hüseyin Özdemir için yaptığı hayrı geleneksel hale getirdi. Hüseyin Özdemir için düzenlenen hayıra, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, AK Parti İlçe Başkanı Avukat Feridun Soykök, CHP İlçe Başkanı Ergün İnce, Belediye meclis üyeleri, Ziraat Odası Başkanı Ali Duman ile birlikte yüzlerce vatandaş katıldı.



Konuklara, kadınların hazırladığı tatlısından tuzlusuna kadar 7 çeşit yemek ikram edilirken, Mahalle Camii'nde de mevlit okundu ve dualar yapıldı. Kılınan namazın ardında pilav ikramı yapıldı. Konuklara teşekkür eden Muhtar Tahsin Özdemir, hayırların her yıl devam edeceğini söyledi. Hayra katılan vatandaşlar ise Tahsin Özdemir'i kutladı. Hayrın geleneksel hale geldiğini anlatan Kenan Yıldız, "Hüseyin Özdemir'in yıl hayrına katıldık. Bu hayır geleneksel hale geldi. Cenabı Allah hayırlarını kabul etsin. Devamını diliyorum" derken hayırların birlik ve beraberliğe vesile olduğun anlatan din görevlisi Nevzat Kahya da, " Ben yurtdışında da kaldım. Oralarda, birlik ve beraberliğe vesile olan bu tür hayırlar yok. Bunu yapanlardan Allah razı olsun" dedi.



İstanbul'dan geldiğini anlatan Mustafa Devrim ise "İlk defa böyle hayra katılıyorum. Çok beğendim. Allah hayırlarını kabul etsin" şeklinde konuştu.



Konuklara tek tek teşekkür eden Muhtar Tahsin Özdemir de, "Babam Hüseyin Özdemir de bu mahallede muhtarlık yapıyordu. 2011 yılında hayatını kaybetti. 8 yıldan beri hayır yapıyorum. Hayrımız çok ilgi görüyor. Katılan ve katılamayan herkese teşekkür ediyorum. Gelenek hale getirdiğim bu hayırı mevlam kabul etsin. Babamın mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR