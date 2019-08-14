Muhtar, çocukların attığı torpille ağacın yanmasına tepki gösterdi

KARABÜK'te, çocukların sitenin bahçesinde attıkları torpil yangın çıkardı.

KARABÜK'te, çocukların sitenin bahçesinde attıkları torpil yangın çıkardı. Çam ağacının yandığını gören mahallenin muhtarı sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak tepki gösterdi.

Yangın, akşam saatlerinde Soğuksu Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Çocuklar tarafından atılan torpil, önce kuru otları sonra da bir çam ağacını tutuşturdu. Yangını gören mahalleli alevlere müdahale etmeye çalışırken itfaiyeye haber verdi. Yangın gelen itfaiye ekibince söndürüldü.

Soğuksu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yavuz Karagöz yanan çam ağacını görünce tepki gösterdi. Yangını cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Karagöz, Bayram günü akşam saatlerinde uğraştığımız şeye bakın. Ağaç yanıyor. Herkes çoluğuna çocuğuna sahip çıksın. Gözünüzü seveyim, ellerinde kibrit, torpil atıyorlar. Akşam akşam canım ağaç yanıyor, yazıktır. Canım çağ ağacı yandı. Biz bir şeyler yapacağız, güzelleştireceğiz diye uğraşıyoruz, milletin yaptığına bak. Rica ediyorum, çocuklarına tembih etsin, sokakta kibritle, patlayıcı madde ile oynanılmaz. Değerli büyüklerim sizden rica ediyorum. Yazıktır, şu ağaç 30 senede meydana gelmez dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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