Muhtar'dan park ve halı saha talebi - Son Dakika
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Muhtar'dan park ve halı saha talebi

6 saat önce

Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Dede Mahallesi muhtarı Zeki Göral, mahallelerinde çocukların oynaması için park ve gençlerin kullanması için de halı saha yapılmasını istedi.

Muhtar'dan park ve halı saha talebi, System.String[]

Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Dede Mahallesi muhtarı Zeki Göral, mahallelerinde çocukların oynaması için park ve gençlerin kullanması için de halı saha yapılmasını istedi.


Dede Mahalle muhtarı Göral, mahallelerinde bulunan sıkıntılara ilişkin açıklama yaptı. Mahallelerindeki alt yapı sorunlarının giderilmesini isteyen Göral, çocukların yararlanması için park ve gençlerin kullanması için halı saha talebinde bulundu. Eğitim kalitesini arttırmak için çalıştıklarını kaydeden Göral, mahallenin kalkınması için projelerinin olduğunu ve bunları da hayata geçirmek için yetkililerin desteğini beklediklerini söyledi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Dicle, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:53 Kaynak: İHA
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