Muhtar Derneklerinden Gönültaş'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

Malatya'da 13 Muhtar Derneği'nden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Eyüp Gönültaş'a hayırlı olsun ziyareti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Eyüp Gönültaş'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 13.Olağan Büyük Kurultayda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeliğine seçilen Eyüp Gönültaş'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Geçen dönem Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı şimdilerde ise Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı görevini yürüten Murat Nalçacı beraberinde kentte faaliyet gösteren 13 İlçe Muhtarlar Dernek başkanı ile birlikte özel ofisinde ziyaret ettikleri Gönültaş'a hayırlı olsun dileklerini sundu.

Muhtar kökenli olan Gönültaş'ın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi olarak seçilmesinin kendilerini gururlandırdığını belirten heyet Gönültaş'a yeni görevinde başarılar diledi.

Gönültaş ise ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirerek dernek başkanlarına teşekkür etti. - MALATYA