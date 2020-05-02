Muhtar dışarı çıkamayanlar için köy fırınında ekmek pişiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muhtar dışarı çıkamayanlar için köy fırınında ekmek pişiriyor - Son Dakika

Muhtar dışarı çıkamayanlar için köy fırınında ekmek pişiriyor

16 dakika önce

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde köy muhtarı, 65 yaş ve üstü vatandaşların ekmek ihtiyacı için fırının başına geçti.

Muhtar dışarı çıkamayanlar için köy fırınında ekmek pişiriyor, System.String[]

Amasya'nın Hamamözü ilçesinde köy muhtarı, 65 yaş ve üstü vatandaşların ekmek ihtiyacı için fırının başına geçti.

Hıdırlar köyünde 11 yıldır muhtarlık yapan Bayram Gündoğdu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü köy sakinlerinin ekmek ihtiyaçlarını kendi imkanları ile karşılıyor.

Muhtar Gündoğdu, haftanın 3 günü, köy fırınında eşiyle ve köyden bir kadınla pişirdiği ekmekleri, iki kızıyla beraber köyde yaşayanlara ulaştırıyor.

Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlıların her türlü ihtiyaçlarını gidermeye çalışan Gündoğdu, köy sakinlerinin emekli maaşlarını çekiyor, ilaçlarını alıyor ve onları ihtiyaç halinde hastaneye götürüyor.

Gündoğdu, kendisi, eşi ve iki kızı hariç köyde çoğunluğun 65 yaş ve üstü olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan bu günlerde, ilk önce en yakınlarına ulaşmayı ve ihtiyaçlarını gidermeyi düşündüklerini anlatan Gündoğdu, şunları söyledi:

"Daha sonra eşimle konuştuk ve köy fırınımızda ekmek yapıp, büyüklerimize dağıtmaya karar verdik. İhtiyaç doğrultusunda haftanın belirli günlerinde ekmek yapıp, dağıtıyoruz sıcak, sıcak. Herkes memnun, büyüklerimizin hayır duasını alıyoruz. Yaşlılarımız diğer isteklerini de bize iletiyor. Biz, Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek ekiplerine iletiyoruz ve ihtiyaçları gideriliyor."

Köyde sadece kendilerinin büyükbaş hayvan beslediğine de işaret eden Gündoğdu, "Koronavirüs belası yok oluncaya kadar köylünün süt ihtiyaçlarını da biz karşılıyoruz. İnşallah bu bela tez günde geçer, huzura kavuşuruz." diye konuştu.

Muhtar Gündoğdu, gurbette olan köylülere ise şöyle seslendi:

"Annenizi, babanızı ve köyünüzü seviyorsanız bu bela bitene kadar köyünüze gelmeyin. Merak etmeyin herkes iyi durumda ve güvende bu köyde. Onun haricinde kimseden bir isteğimiz yok, biz bize yetiyoruz."

Köy sakinleri, muhtarın hizmetlerinden memnun

Köy sakinlerinden 75 yaşındaki Saniye Sağdal da sokağa çıkamadığını ve bu süreçte muhtar Gündoğdu'nun her işlerine koştuğunu söyledi.

Sağdal, "Muhtarımızdan Allah razı olsun bir dediğimizi iki etmiyor. Her ihtiyacımızı, her isteğimizi yerine getiriyor. Biz dışarı çıkamıyoruz ama muhtar bizim dışarıdaki elimiz, ayağımız oluyor. Ekmeğimizi sıcak, sıcak yapıyor getiriyor, bizi çok mutlu ediyor, Allah da onu mutlu etsin." dedi.

Gündoğdu, Hamamözü, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 12:08 Kaynak: AA


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