Muhtar, domuz avında kazara arkadaşını öldürdü - Son Dakika

Muhtar, domuz avında kazara arkadaşını öldürdü

20.10.2020 14:19
Muhtar, domuz avında kazara arkadaşını öldürdü, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi Tongurlu köyü muhtarı Ömer Gürsoy (60), birlikte domuz avına çıktığı arkadaşı Ramazan Çalışkan'ı (63) kazara av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi Tongurlu köyü muhtarı Ömer Gürsoy (60), birlikte domuz avına çıktığı arkadaşı Ramazan Çalışkan'ı (63) kazara av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, köye 2 kilometre mesafedeki Küçük İkizcetepe mevkisinde meydana geldi. Tongurlu köyü muhtarı Ömer Gürsoy, sabah saatlerinde arkadaşı Ramazan Çalışkan ile birlikte domuz avına çıktı. Gürsoy, püren bitkilerinin arasında ses duydu ve domuz sanarak tüfeğini ateşledi. Ancak, yanına gittiğinde ateş ettiği kişinin arkadaşı Ramazan Çalışkan olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, evli ve 2 çocuk babası Ramazan Çalışkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Muhtar Ömer Gürsoy gözaltına alınırken jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Muhtar, domuz avında kazara arkadaşını öldürdü
Muhtar, domuz avında kazara arkadaşını öldürdü

Ömer Gürsoy, Bayramiç, Ramazan, Muhtar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muhtar, domuz avında kazara arkadaşını öldürdü - Son Dakika

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