Muhtar Duran hayatını kaybetti - Son Dakika

Muhtar Duran hayatını kaybetti
6 saat önce
Erzurum'un Olur İlçesine bağlı Aşağı Karacasu Köyü Muhtarı Yücel Duran hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:51 Kaynak: İHA
Erzurum'un Olur İlçesine bağlı Aşağı Karacasu Köyü Muhtarı Yücel Duran hayatını kaybetti.
Ankara'da bir süredir Akciğer Kanseri tedavisi gören Olur İlçesi Aşağı Karacasu Muhtarı Yücel Duran (60) hayatını kaybetti. Evli ve üç çocuk babası olan Duran 31 Mart yerel seçimlerinde Aşağı Karacasu köyüne muhtar seçilmişti. Muhtar Duran'ın cenazesi Aşağı Karacasu köyünde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verilecek. - ERZURUM
Son Dakika Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı Şırıngalı çikolata yüzünden hayatını kaybeden Mert'e ilk müdahaleyi yapan doktor: Boğazında bir cismin takılı olduğu söylenmedi Hablemitoğlu ailesinin avukatı: İfadeler umut ışığı yaratabilir Ofisinin önünde ölü bulunan eski subayın otopsi sonuçları ortaya çıktı