Muhtar Eren'den Bin Kişiye Teşekkür Yemeği

Muhtar Eren'den bin kişiye teşekkür yemeğiMUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Saltukgazi Mahallesi'nin muhtarı seçilen İhsan Eren, bin kişiye yemek verdi.

Muhtar Eren'den bin kişiye teşekkür yemeği



MUŞ - Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Saltukgazi Mahallesi'nin muhtarı seçilen İhsan Eren, bin kişiye yemek verdi.

31 Mart 2019 Pazar günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde 2 bin 150 nüfuslu Saltukgazi Mahallesi'nde yarışan 7 aday arasında muhtar olarak seçilen İhsan Eren, vatandaşlara teşekkür yemeği verdi. Saltukgazi Mahallesi Bozkurtlar Camisindeki taziye evinde düzenlenen yemekte misafirlere etli kavurma, pirinç pilavı ve yoğurt ikram eden Eren, bin kişiye yemek ikramı yapıldığını söyledi. Çiçeği burnunda muhtar İhsan Eren, "Birlik, beraberlik ve kardeşlik sofrasında mahalle halkıyla bir olmak istedik. Çok şükür seçim kazasız belasız bitti. Ben ve ailem, Saltukgazi Mahallesi sakinlerine teşekkür olarak bir sofra açmak istedik. Seçim bitti, artık birlik olma zamanıdır. Birlik beraberlik soframıza iştirak eden tüm mahalle sakinlerine çok teşekkür ediyorum. Onlara layık bir muhtar olmak için gece gündüz çalışacağım" dedi.

Saltukgazi Mahallesi sakinleri ise, Muhtar İhsan Eren'in bu nazik yemek davetinin kendilerini çok sevindirdiğini belirterek, "Biz mahalle sakinlerini bu birlik beraberlik sofrası etrafında bir araya getirdi. Mahallemizde çok sevilen bir insandır. Kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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