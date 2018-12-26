Son Dakika Haberleri: Muhtar Eşleri İçin Gezi Düzenlendi

Muhtar Eşleri İçin Gezi Düzenlendi

1 saat önce

Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın eşi Gülseren Yaman ve Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar'ın eşi Şerife Balıkçılar'ın katılımıyla Nusaybinli muhtar eşleri için gezi düzenlendi.

Muhtar Eşleri İçin Gezi Düzenlendi, System.String[]
Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın eşi Gülseren Yaman ve Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar'ın eşi Şerife Balıkçılar'ın katılımıyla Nusaybinli muhtar eşleri için gezi düzenlendi.

"Muhtar Eşleri Buluşması" programı kapsamında, Nusaybin mahalle muhtarların eşleri, Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın eşi Gülseren Yaman'a misafir oldu. Programa Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar'ın eşi Şerife Balıkçılar da katıldı. Program başında düzenlenen kahvaltıda kadınların soru ve sorunlarını dinleyen Yaman ve Balıkçılar, muhtar eşleriyle yakından ilgilendi.

Programda konuşan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Vekili Kemal Aslan, belediye olarak vatandaşların her daim yardımına koştuklarını belirterek, "Toplumların ilerlemesi, mutluluğu ve refahı kadını ve genci ile beraber hepsinin eşit olarak sosyal ve ekonomik hayatın içinde olmasıyla mümkün olabilir" dedi.

Daha sonra, Mardin'in tarihi yerlerinden olan Sıtti Radviye (Hatuniye) Medresesi ve Camisi, Kasımiye Medresesi, Eski Mardin, Kültür Sokak ve Dara Antik Kentini gezen muhtar eşleri, geziden çok memnun kaldıklarını belirtti. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:03 Kaynak: İHA

Gülseren Yaman, Mehmet Balıkçılar, Mardin, Güncel
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