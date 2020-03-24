Muhtar, evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muhtar, evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika

Muhtar, evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyacını karşılıyor

35 dakika önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde muhtar Mustafa Certel, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların market ihtiyaçlarını karşılıyor.

Muhtar, evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyacını karşılıyor, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde muhtar Mustafa Certel, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri vatandaşların market ihtiyaçlarını karşılıyor.

Türkiye'de koronavirüs salgınına karış risk grubunda olan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Nazilli ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nin Muhtarı Mustafa Certel, harekete geçti. Evden çıkamayan vatandaşlar, muhtarlığı telefonla arayıp, market listelerini bırakıyor. Certel de markete gidip, bu kişilerin ihtiyaç listelerini tamamlayarak evlerine teslim ediyor.

Yardım isteyen bir vatandaşın ihtiyacını almak için markete giden Muhtar Certel, "Şu anda markete geldik. Adem Dedemizin ihtiyacı olan un, kesme şeker ve 2 ekmek alıyoruz. Marketimizde ekmeklerde poşete konulmuş. Bu durum da çok güzel. İyi bir uygulama. Ben bunun için de marketimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Certel'in ürünleri teslim ettiği Adem Salık (72) ise, "Kendisine ve hükümetimize çok teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanımızın emri ile sokağa çıkma yasağına uyuyoruz. Evimizde bulunuyoruz. Bunun içinde sağlık Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Tüm 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın da kurallara uyarak, sağlığımızı düşünerek, kendi sağlıklarını düşünerek sokağa çıkmamaları için tavsiyede bulunuyorum" dedi.


Nazilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:05 Kaynak: DHA

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