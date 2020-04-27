Muhtar, evden çıkamayan çiftin bayrak isteğini yerine getirdi - Son Dakika

Muhtar, evden çıkamayan çiftin bayrak isteğini yerine getirdi

ELAZIĞ'ın Sarayatik Mahalle Muhtarı Aytaç Şahinoğlu, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan çiftin Türk bayrağı isteğini yerine getirdi.

ELAZIĞ'ın Sarayatik Mahalle Muhtarı Aytaç Şahinoğlu, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan çiftin Türk bayrağı isteğini yerine getirdi. Sarayatik Mahalle Muhtarı Aytaç Şahinoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastaların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Mustafa (66) ve Nazime Oğuz (65), çiftinin yaşadığı eve giden muhtar Şahinoğlu, çifte ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu. Mustafa Oğuz, tek isteği, evinin penceresine Türk bayrağı asmak olduğunu söyledi. Oğuz'un talebinin ardından muhtar Şahinoğlu, 2 Türk bayrağı getirerek, ailenin oturduğu evin penceresine itfaiye aracı desteğiyle astı. Evinin penceresine Türk bayrağı asılan Mustafa Oğuz, muhtar Şahinoğlu'na teşekkürlerini ileterek, "Bayrağımız bizim şanımız, şerefimizdir. Bayrak için canımızı feda ederiz" dedi. Evinin penceresine Türk bayrağı asılan Mustafa Oğuz, muhtar Şahinoğlu'na teşekkürlerini ileterek, "Bayrağımız bizim şanımız, şerefimizdir. Bayrak için canımızı feda ederiz" dedi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal

Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık

Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi

Acun Ilıcalı, Aycan'ın arkadaşıyla olan gizli konuşmasının sırrını çözdü: Da Vinci'nin şifresi gibiydi

Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu

3 saatlik sokağa çıkma izninden yaralanabilecek olan 65 yaş üstü ünlü isimler: Bizim için iyi olacak

64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir?

Türkücü İsmail Türüt'ten salgın yorumu: Başımızda CHP olsaydı milletin yarısı ölürdü

Acun Ilıcalı, oyunu bırakan Nisa'ya resti çekti: Biz kimseyi zorla tutmuyoruz

Hande Yener, evine girmeye çalışan saplantılı hayranından ikinci kez şikayetçi oldu

Shakira, sağlık çalışanlarının Waka Waka isimli şarkısında dans etmesiyle duygusal anlar yaşadı

Kim Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi: Biz barbar değiliz

74 yaşındaki Ajda Pekkan'dan kürtaj itirafı: 6 kez çocuk aldırdım

Acun, 2 yıl önce yüzünde oluşan şişliğin nedenini ilk kez anlattı