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Muhtar, evinin bahçesinde tartıştığı kişiyi bacağından vurdu

2 saat önce

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Tongurlu köyünde, muhtar Ömer Gürsoy (59), evinin bahçesinde tartıştığı Ramazan Topal'ı (32) tabancayla bacağından vurarak, yaraladı.

Muhtar, evinin bahçesinde tartıştığı kişiyi bacağından vurdu, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Tongurlu köyünde, muhtar Ömer Gürsoy (59), evinin bahçesinde tartıştığı Ramazan Topal'ı (32) tabancayla bacağından vurarak, yaraladı. Gürsoy, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, Bayramiç'e 20 kilometre uzaklıktaki Tongurlu köyünde meydana geldi. Tongurlu muhtarı Ömer Gürsoy, iddiaya göre, evinin bahçesine gelen Ramazan Topal ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Gürsoy, tabancasıyla havaya 2 el ateş açtı. Gürsoy, ardından Topal'ı sağ bacağına 2 el ateş ederek, yaraladı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Topal'ı ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ramazan Topal, buradaki ilk müdahale sonrası  Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada jandarma ekipleri, muhtar Ömer Gürsoy'u gözaltına aldı.


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 07:04 Kaynak: DHA
Çanakkale, Ömer Gürsoy, Güncel
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