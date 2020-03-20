Muhtar evleri dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muhtar evleri dezenfekte edildi - Son Dakika

Muhtar evleri dezenfekte edildi

6 saat önce

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, Yeşilyurt'un farklı bölgelerinde bulunan Muhtar Evlerini (Covid-19) korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ilaçlayarak, dezenfektan ediyor.

Muhtar evleri dezenfekte edildi, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, Yeşilyurt'un farklı bölgelerinde bulunan Muhtar Evlerini (Covid-19) korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ilaçlayarak, dezenfektan ediyor.


Yeşilyurt Belediyesi, Muhtar Evleri, Yeşilyurt Belediyesi bünyesinde kurulan Dezenfeksiyon Ekibinde ki uzman personeller tarafından en ince ayrıntısına kadar ilaçlanıp, temizlendi.


"Bütün yaşam alanlarımızı en ince ayrıntısına kadar ilaçlıyoruz"


Gazi, Atatürk ve Cumhuriyet Mahalle Muhtarlığının birlikte hizmet verdiği Muhtar Evinde gerçekleşen dezenfektan çalışmalarını takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un her noktasında dezenfektan çalışmalarına yoğunluk verdiklerini söyledi.


Yeşilyurt'ta rutin olarak devam eden temizlik ve ilaçlama çalışmalarını korona virüs salgınından dolayı artırdıklarını ifade eden Çınar, " Tüm dünyayı etkisi altına alan virüs salgını nedeniyle ilçe genelindeki ilaçlama ve temizlik çalışmalarımızın sayısını artırdık. Ülkemizin virüs beladan çok fazla etkilenmemesi, virüsün geniş kesimlere yayılmadan önlenmesi adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Sağlık Bakanlığımız ve Devletimizin tüm birimleri, yerel yönetimler, kamu ve kuruluşlar, toplum ve halk sağlığının korunması noktasında tüm imkanları seferber edildi, bu konuda gerçekten çok büyük gayretler ve çabalar söz konusudur. Halkımızı bilgilendirme noktasında televizyonlar, sosyal medya ağları, paylaşım sitelerinden sürekli uyarılar yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığının açıkladığı 14 Kurala hepimizin harfiyen uyması bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Yeşilyurt Belediyesi olarak Hükümetimizin almış olduğu bütün tedbirleri bölgemizde yerine getirmekteyiz. İlçemizin dört bir tarafında, camilerde, sitelerde, ortak yaşam alanlarında, muhtar evlerimizde, yollarda, sosyal tesislerde ve parklarda dezenfekte çalışmalarımızı özenle sürdürmekteyiz. Dezenfeksiyon ekibimiz, halkımızın ortak kullandığı bütün Muhtar Evlerinde detaylı temizlik yapıyorlar. Bizim için önemli olan halkımızın sağlığıdır, bu tür çalışmaları artırarak devam ettireceğiz. İnşallah sabırla, sükunetle, alacağımız tedbirlerle bu virüs belasından el birliği yaparak kurtulacağız" diye konuştu.


Bu arada, Atatürk Mahalle Muhtarı Salman Şahbaz ile Yeşiltepe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Özcan Gözene ise, dezenfekte çalışmalarını sürdüren Yeşilyurt Belediyesinin toplum ve insan sağlığının korunması noktasında yaptığı çalışmaları takdirle karşıladıklarını ifade edip, Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile ekiplere teşekkürlerini sundular. - MALATYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:34 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor? Haftanın son işlem gününde dolar kaç liradan işlem görüyor?         
09:58
Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak Walmart koronavirüs nedeniyle 150 bin kişiyi işe alacak         
09:57
Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı Ronaldinho, pasaportu aldığı Dalia Lopez'in mahkemeye çıkamaması nedeniyle hapishaneden çıkamadı         
09:53
Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak Türkiye'ye dönüş yapan Ümit Özat, kendisini 14 gün karantinaya alacak         
09:10
Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı Ali Vefa, hayatını karartan hasta babasını tedavi etmeye karar verdi! Mucize Doktor'un 28. bölüm fragman yayınlandı         
08:18
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi 40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi         
05:58
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti         
00:58
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı Türkiye'de son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı         
23:58
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri         
23:10
ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı ABD, koronavirüs nedeniyle küresel seyahat uyarısını 4. seviyeye çıkardı         
22:55
Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 372'ye, vaka sayısı 10 bin 995'e yükseldi         
21:50
Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor         
21:49
Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı Beşiktaş Kulübü'nde futbolcuların yurt dışına çıkışı yasaklandı         
21:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 19:17:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muhtar evleri dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]