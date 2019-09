Muhtar gece telefonlarını açamıyor, mahalleli isyanda

Antalya'da bir mahallenin sokak düğünü isyanı

Mahallenin ortasındaki pazar yerinde yapılan düğünler mahalleliyi çileden çıkardı

Düğünün gürültüsü, çıkan kavga ve havaya rastgele ateş edilmesi nedeniyle mahalleli balkona çıkamaz oldu

Mahalle sakinleri olumsuz bir olayın yaşanmadan pazar yerinin düğün yapmaya yasaklanmasını istedi

ANTALYA - Antalya merkezdeki Yüksekalan Mahallesi sakinleri her hafta sonu pazar yerinde yapılan düğünlerden isyan noktasına geldi. Mahalle muhtarı Yüksel Şen, "Buna ne beyin ne vücut dayanır. Mahalleli isyan noktasına geldi. Gece saat 23.00 oldu mu benim telefonum şikayetten durmuyor. 25 binin üzerinde nüfusumuz var. Herkes şikayetçi" dedi.

Muratpaşa ilçesine bağlı ve yaklaşık 25 bin nüfusu bulunan Yüksekalan Mahallesi'nin sakinlerinin son günlerde açık havada yapılan düğünlerden dertli. Mahallenin ortasındaki pazar yerinde her hafta sonu aynı anda birden fazla yapılan düğünler, çevrede yaşayanları isyan noktasına getirdi. Gürültü, silah atma ve kavga olaylarının yaşandığı düğünlerde mahalleli evinin balkonuna çıkamaz duruma geldi. Diğer mahallelerden de gelip düğünlerin pazar yerinde yapıldığını iddia eden mahalle sakinleri, bir can kaybının olmadan pazar yerinin düğünlere kapatılmasını talep etti.

Muhtar Yüksel Şen, Yüksekalan Mahallesi'nin kentin merkezindeki en önemli yerleşim yerlerinden biri olduğunu ve mahallenin ortasında bulunan alanın pazar yeri olarak kullanılması için çok emek harcadığını belirterek, "Halkımız başka mahalleye pazara gitmesin diye bu alanı pazar yeri olarak kullanılmasını sağladık, hizmet getirdik. Maalesef bu yıl pazar yerinde bir düğün furyası var. Alanın etrafı güzel binalarla çevrili ama bu mahalleden olmayıp da burada gelip düğün yapanlar var.Bu mahallede yaşıyor olsa tamam, etkinliğini yapsın, müsaade edelim. Dışarıdan gelenlerin yaptığı düğünden mahalle sakinlerimiz oldukça şikayetçi" dedi.

"Düğün mü oluyor, savaş mı yapılıyor" diyen Şen, "Düğün başlıyor yarım saat sonra alkolü alan kral oluyor. Her düğünde kavga, silah atma var. Balkona çıkamıyor insanımız. Müziğin sesi de rahatsız ediyor. Pencere kapı camını açamıyor. Evinde işkence yaşıyor halkımız bir başkası yüzünden. Herkes nerede yaşıyorsa düğününü orada yapsın, sokağında yapsın. Pazar yerinde yapmasın. Pazar yerinin etrafındaki evlerde yaşayan halkımız inanın çok rahatsız, sanki burası açık düğün salonu oldu" ifadelerine yer verdi.

Pazar yerinde bazen aynı anda 5 düğünün yapıldığına değinen Yüksel Şen, "Buna ne beyin ne vücut dayanır. Mahalleli isyan noktasına geldi. Gece saat 23.00 oldu mu benim telefonum şikayetten durmuyor. 25 binin üzerinde nüfusumuz var. Herkes şikayetçi. Bu pazar yeri düğün yapmaya yasaklansın. İkameti burada olmayan düğün yapmasın. Pazar yerinin yakınındaki evlerden hiçbirinin düğünü yok. Başka yerden düğün yapmak isteyen olursa, kaldırılacak. Herkes başkasının hakkında duyarlı olsun" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Sinan Bilgi ise hem düğünden hem de düğünün arkasından çıkan kavgalardan bıktıklarını belirtti.

Yapılan düğünün gürültüsünü, pisliğini, çöpünü rahatsızlığını pazar yeri etrafındaki mahallelinin çektiğini dile getiren Bilgi, "Silah atılıyor, kavgada bıçaklar çekiliyor. Balkonumuza çıkamıyoruz. Her düğünden sonra burası savaş alanı gibi. Her kurumun kayıtlarında var ama bir türlü engellenemiyor. Burada oturanların düğünü yok. Her hafta 2-3 düğün yapılıyor. Açık hava düğün salonuna döndü pazar yeri. Düğün olduğu gün kimse sokağa çıkamıyor" dedi.

Kızı Yüksekalan Mahallesi'nde yaşayan anne Zeliha Çetinkaya da, "Kızım burada yaşıyor, biz de hep ziyaretine geliyoruz. Ama düğünler normal değil ki balkona çıkamıyoruz. Silahlar patlıyor. Balkonlara bile çıkamıyoruz. Doğu Garajı'na yakışmıyor. Tüm mahalle halkı rahatsız. Normal bir düğün olsa herkes eğlenir dağılır ama öyle değil. Bu düğünlerin pazar yerinde yapılmasını istemiyoruz" dedi.