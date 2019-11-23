Son Dakika Haberleri: Muhtar, geri dönüşümden elde ettiği gelirle ihtiyaç sahiplerini sevindirdi
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Muhtar, geri dönüşümden elde ettiği gelirle ihtiyaç sahiplerini sevindirdi

6 saat önce

Kırklareli'nde 7 bin nüfuslu Bademlik Mahallesi'nin muhtarı Gürsel Yılmaz, geri dönüşüm malzemelerinden elde ettiği gelirle ihtiyaç sahiplerine gıda yardımda bulundu.

Muhtar, geri dönüşümden elde ettiği gelirle ihtiyaç sahiplerini sevindirdi, System.String[]

Kırklareli'nde 7 bin nüfuslu Bademlik Mahallesi'nin muhtarı Gürsel Yılmaz, geri dönüşüm malzemelerinden elde ettiği gelirle ihtiyaç sahiplerine gıda yardımda bulundu.

Mahallesinde dört dönemdir görev yapan Yılmaz, ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret ederek gıda malzemelerini teslim etti.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 14 yıldır atıl kitap, dergi ve broşür ile pet şişe kapaklarını toplayarak geri dönüşüme kazandırdığını söyledi.

Duyarlı birçok vatandaşın da topladığı atık malzemeleri kendisine ulaştırdığını anlatan Yılmaz, özellikle üniversiteyi bitiren gençlerin eski kitaplarını getirdiklerini ifade etti.

Güzel işler yaptığına inandığını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bazı işe yarayan kitapları yeni üniversiteye başlayan çocuklara veriyorum. Yaklaşık 700 kilogramın üzerinde kağıt verdim fabrikaya. Geri dönüşüme gönderdiğimiz ürünlerden bir gelir elde ettim ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptım. Bu yaptığımız çalışmayla milli ekonomiye katkımız oluyor. 16 yıllık muhtarım yaklaşık 14 yıldır malzeme topluyorum ve geri dönüşüme gönderiyorum. Tonlarca atık malzeme gönderdim."

Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 10:44 Kaynak: AA
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