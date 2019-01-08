Muhtar Güneş, "Cengiz Başkanımıza Güvenimiz Boşa Çıkmadı"

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Sarıalan Mahallesi'nde dere temizlik çalışmasına başladı. Mahalle Muhtarı Güneş, bugüne kadar yapılan çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirterek, "Cengiz Başkanımıza güvenimiz boşa çıkmadı" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere temizlik çalışmalarına son sürat devam ediyor. MASKİ, Şehzadeler ilçesine bağlı Sarıalan Mahallesi'nde olası taşkın risklerine karşı dere temizlik çalışmasına başladı.MASKİ ekipleri tarafından yürütülen 500 metrelik temizlik çalışması ile derenin su akışı sağlıklı hale getirilerek civardaki tarlalar olumsuz etkilerden kurtarılacak.

"MASKİ SAYESİNDE HEM ALT YAPIMIZ HEM DE ÜST YAPIMIZ DEVRİM YAŞIYOR"

Sarıalan Mahalle Muhtarı İmran Güneş, "Dere yatağı içerisinde birikmiş toprak ile su akışını engelleyen yabancı otların temizlenmesi gerekiyordu. Aşırı yağışlarda derenin taşması sonucu ekili dikili tarlalarımız sular altında kalmaya başladı. Çiftçilerimiz zor durumda kalıyordu. Sağ olsun MASKİ ekipleri deremizi temizlemeye başladı. MASKİ sayesinde hem alt yapımız hem de üst yapımız devrim yaşıyor. Cengiz Başkanımıza güvenimiz boşa çıkmadı. Önümüzdeki dönemde de kendisini tekrar başkanımız olarak görmek istiyoruz. Kendisine desteğimizi sonuna kadar göstereceğiz. Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ yetkililerine teşekkür eder, selamlarımızı iletiriz" dedi.