Muhtar Gürbüz, "Cengiz Başkanımızın Mahallemize Yaptığı Yatırıma Yüzyılın Projesi, Yüzyılın Hizmeti Diyoruz" - Son Dakika

Muhtar Gürbüz, "Cengiz Başkanımızın Mahallemize Yaptığı Yatırıma Yüzyılın Projesi, Yüzyılın Hizmeti Diyoruz"

Muhtar Gürbüz, "Cengiz Başkanımızın Mahallemize Yaptığı Yatırıma Yüzyılın Projesi, Yüzyılın Hizmeti Diyoruz"
Son Güncelleme: 17.05.2022 09:26

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesinde 51 kilometrelik ana kanalizasyon ve içme suyu hattı döşeme çalışmasını tamamladı.

145 bin metrekarelik üstyapı işinde ise son aşamaya gelindi. Mahalle Muhtarı Yunus Gürbüz de, "Cengiz Başkanımızın mahallemize yaptığı yatırıma yüzyılın projesi, yüzyılın hizmeti diyoruz. Onun sayesinde bu hizmet Avşar'ımıza kazandırıldı" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Manisa'yı daha yaşanılabilir bir kent haline getirme vizyonu doğrultusunda kırsal mahallelerde alt ve üstyapı yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Turgutlu ilçesine bağlı Avşar mahallesinde 51 kilometrelik ana kanalizasyon ve içme suyu hattı döşemeleri tamamlandı. 145 bin metrekarelik üstyapı işinde ise son aşamalara gelindi. 1000 tonluk içme suyu deposunda da kısa bir süre içerisinde bağlantı işine geçilecek.

"Başkanımız sayesinde bu hizmet Avşarımıza kazandırıldı"

Mahalle Muhtarı Yunus Gürbüz, "2021 yılında başlayan alt ve üstyapı çalışmalarımızda, altyapımız yüzde 95 seviyelerinde. Üstyapıda ise yüzde 70 seviyesine geldik. Yıllardır mahallemin çektiği sıkıntı hem kanalizasyon hem içme suyu hem de yetersiz su deposu sıkıntısı son buluyor. Cengiz Başkanımızın mahallemize yaptığı yatırıma yüzyılın projesi, yüzyılın hizmeti diyoruz. Başkanımız sayesinde bu hizmet Avşarımıza kazandırıldı. Başta Cengiz Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İnşallah kısa bir süre sonra Avşar yeni bir çehreye kavuşacak" dedi.

Mahalle sakinleri de hizmetlerden memnun

Mahalle esnaflarından Reyhan Oğur, "Şimdi çok iyi oldu. Eskiden altyapımız yok gibiydi. Altyapıdan, evlerimizde akan sulardan artık memnunuz. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Kendisini Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak çok beğeniyoruz ve kendisini çok seviyoruz. Bize böyle imkanları sağladığı için sağ olsun" dedi.

Mahalle sakini İbrahim Tezcan, "Daha önce kanalizasyon yok denecek gibiydi. Su borularımızın içleri küflenmiş, o küflü suları içtik. Su borularımız da değişti. Altyapımız da oldu, üstyapımız da. Bunlar olduğu için çok çok teşekkür ederiz. Cengiz Başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muhtar Gürbüz, 'Cengiz Başkanımızın Mahallemize Yaptığı Yatırıma Yüzyılın Projesi, Yüzyılın Hizmeti Diyoruz' - Son Dakika


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