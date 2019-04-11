Muhtar Hacı Mustafa İlik Mazbatasını Aldı

Kendisinden önce muhtarlık yapan adaya fark atarak seçimi kazanan Hacı Mustafa İlik, seçmenlerinin sorunlarına el attı.

Alitaşı mahallesinde yaşayan vatandaşların sorunlarının çözümü için gecesini gündüzüne katacak olan İllik; "31 Mart mahalli seçimler öncesinde, yaklaşık 5 aylık bir süre boyunca mahalle muhtarlığı için yoğun bir çaba sarf ettik. Güzel bir seçimi geride bıraktık. Huzur içerisinde geçen bir seçim sonrasında halkımızın teveccühü ile mahallemizin muhtarı olduk. Alitaşı mahalle muhtarı olarak halkımıza layık olmaya çalışacağım. Alitaşı mahallesi Adıyaman'ın en güzide mahallesidir. Yapımı devam eden yeni hükümet konağı da mahallemizin sınırları içerisindedir. Tabii ki, her mahallede olduğu gibi bizim mahallemizde de birtakım sorunlar var. Halkımızla birlikte el ele vererek bu sorunları çözeceğiz. Sorunların çözümü için azalarım ve yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte hızlı bir çalışma temposuna girdik. Şuanda mahallemizin sorunlarını tek tek not alıyoruz. Bu sorunların çözümü için ilgili kurumlara ivedi bir şekilde başvuracağız" dedi.

Muhtarlığın önemli bir görev olduğunun altını çizen muhtar Hacı Mustafa İlik; "Göreve geldiğimizde PTT tarafından muhtarlığa bırakılan onlarca evrakın vatandaşa ulaştırılmadığını gördük. PTT çalışanları mahalle sakinlerini evlerinde bulamadıkları vakit direkt olarak bu evrakları muhtarlığa geliyorlar. Bir muhtar olarak göreve başlayan meslektaşlarıma sesleniyorum. Lütfen vatandaşa gelen evrakları yerlerine ulaştırın. Çünkü bu evraklar çoğu zaman 1 hafta içerisinde ödeme yapılması halinde indirim uygulanacak olan ceza evraklarıdır. İlerleyen günlerde mahalledeki bütün vatandaşların iletişim adresini bir arada toplayarak, WhatsApp grubu oluşturacağım. Mahallemizde oturan vatandaşlarımıza gelen bir resmi evrak olduğunda böylelikle daha hızlı bir şekilde onlara ulaşmış olacağım. Ayrıca mahallem adına bir web sayfası oluşturacağım. Kesinlikle hiçbir resmi evrakı muhtarlıkta bekletmeyeceğim. Ben halkıma hizmet etmek için varım. Mahalle sakinlerim 05335560576 nolu numaramdan beni gece gündüz demeden arayabilirler" şeklinde konuştu.