Muhtar ile berberin dayanışması mahalle sakinlerinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki bir mahallede muhtar ile berberin dayanışmasıyla, hasta, yaşlı, maddi durumu iyi olmayanlar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışarı çıkamayanlar, talep etmeleri halinde cuma günleri tıraş ediliyor.

Cami Cedit Mahalle Muhtarı Mehmet Cura, bir süre önce sahibi olduğu kahvehanenin bir bölümünü insanların tıraş olabileceği alana çevirdi.

Kayseri Öğretmenevi'nde berberlik yapan Bünyanlı Arif Kaçmaz ile görüşen muhtar Cura, daha sonra yaşlı, hasta, engelli ve ihtiyaç sahibi insanlar başta olmak üzere Kovid-19 nedeniyle dışarı çıkamayanların ücretsiz veya indirimli tıraş edilmesine olanak sağladı.

İzinli olduğu günler elinde tarak, tıraş makinesi ve usturasının bulunduğu çantasıyla doğduğu mahallenin yolunu tutan berber Kaçmaz, talep eden kişileri tıraş ediyor.

Muhtar Mehmet Cura, AA muhabirine, 40 yıldır kahvehane işlettiğini, muhtar olduktan sonra insanlara faydalı işler yapabilmek için arayışa girdiğini söyledi.

İhtiyaç sahipleri ve yardıma muhtaç kişiler için kahvehanesinin bir bölümünde tıraş imkanı sunabileceğini düşündüğünü anlatan Cura, "Kahvehanenin bir bölümünü berber için ayırdım ve kira falan talep etmedim. İhtiyaç sahibi mahalleli tıraş olmak için bana, ben de Arif'e haber ederim. ya kahvehanede ya da evlerine giderek yaşlı ve engelli vatandaşlara yeri gelir ücret talep etmeden ayağına kadar hizmet götürür. Onların hayır dualarına biz de vesile oluruz." dedi.

Hayır işlerinin mutluluk verici olduğunu dile getiren Cura, seçmenlerine karşı ömrü yettiğince bir şeyler yapmaya çalışacağını vurguladı.

"İhtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyorum"

Berber Arif Kaçmaz ise doğduğu mahallede komşularını, ihtiyarları, hastaları elinden geldiği kadar çoğunlukla ücretsiz tıraş ettiğini belirtti.

Muhtarın kahvehanesinin içerisinde 22 yıldır bu dayanışmayı sürdürdüklerini aktaran Kaçmaz, şunları kaydetti:

"Muhtarım beni arar 'Arif, bir kişi tıraş olacak maddi durumu iyi değil para alma' der. Ben de elimden geleni yaparım. İhtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyorum. Hastaneye de tıraş etmeye gittiğim oldu. Pandemi döneminde de hijyen kurallarına uyarak tıraş yaptım. Allah hepsinden razı olsun. Ben cuma günleri izinliyim. Muhtarımla iletişim halindeyiz, o beni arar kim tıraş olmak isterse ona giderim. Elimden gelen her şeyi yaparım. Herkes duacı. Ne zaman derlerse gelip giderim mahalleme. Tıraşımı yaptıktan sonra para verirlerse alırım vermezlerse de istemem. İnsanlara yardımcı olmayı çok seviyorum."