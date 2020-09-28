Muhtar ile berberin dayanışması mahalle sakinlerinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Muhtar ile berberin dayanışması mahalle sakinlerinin yüzünü güldürüyor

Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki bir mahallede muhtar ile berberin dayanışmasıyla, hasta, yaşlı, maddi durumu iyi olmayanlar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışarı çıkamayanlar, talep etmeleri halinde cuma günleri tıraş ediliyor.

Kayseri'nin Bünyan ilçesindeki bir mahallede muhtar ile berberin dayanışmasıyla, hasta, yaşlı, maddi durumu iyi olmayanlar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışarı çıkamayanlar, talep etmeleri halinde cuma günleri tıraş ediliyor.

Cami Cedit Mahalle Muhtarı Mehmet Cura, bir süre önce sahibi olduğu kahvehanenin bir bölümünü insanların tıraş olabileceği alana çevirdi.

Kayseri Öğretmenevi'nde berberlik yapan Bünyanlı Arif Kaçmaz ile görüşen muhtar Cura, daha sonra yaşlı, hasta, engelli ve ihtiyaç sahibi insanlar başta olmak üzere Kovid-19 nedeniyle dışarı çıkamayanların ücretsiz veya indirimli tıraş edilmesine olanak sağladı.

İzinli olduğu günler elinde tarak, tıraş makinesi ve usturasının bulunduğu çantasıyla doğduğu mahallenin yolunu tutan berber Kaçmaz, talep eden kişileri tıraş ediyor.

Muhtar Mehmet Cura, AA muhabirine, 40 yıldır kahvehane işlettiğini, muhtar olduktan sonra insanlara faydalı işler yapabilmek için arayışa girdiğini söyledi.

İhtiyaç sahipleri ve yardıma muhtaç kişiler için kahvehanesinin bir bölümünde tıraş imkanı sunabileceğini düşündüğünü anlatan Cura, "Kahvehanenin bir bölümünü berber için ayırdım ve kira falan talep etmedim. İhtiyaç sahibi mahalleli tıraş olmak için bana, ben de Arif'e haber ederim. ya kahvehanede ya da evlerine giderek yaşlı ve engelli vatandaşlara yeri gelir ücret talep etmeden ayağına kadar hizmet götürür. Onların hayır dualarına biz de vesile oluruz." dedi.

Hayır işlerinin mutluluk verici olduğunu dile getiren Cura, seçmenlerine karşı ömrü yettiğince bir şeyler yapmaya çalışacağını vurguladı.

"İhtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyorum"

Berber Arif Kaçmaz ise doğduğu mahallede komşularını, ihtiyarları, hastaları elinden geldiği kadar çoğunlukla ücretsiz tıraş ettiğini belirtti.

Muhtarın kahvehanesinin içerisinde 22 yıldır bu dayanışmayı sürdürdüklerini aktaran Kaçmaz, şunları kaydetti:

"Muhtarım beni arar 'Arif, bir kişi tıraş olacak maddi durumu iyi değil para alma' der. Ben de elimden geleni yaparım. İhtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyorum. Hastaneye de tıraş etmeye gittiğim oldu. Pandemi döneminde de hijyen kurallarına uyarak tıraş yaptım. Allah hepsinden razı olsun. Ben cuma günleri izinliyim. Muhtarımla iletişim halindeyiz, o beni arar kim tıraş olmak isterse ona giderim. Elimden gelen her şeyi yaparım. Herkes duacı. Ne zaman derlerse gelip giderim mahalleme. Tıraşımı yaptıktan sonra para verirlerse alırım vermezlerse de istemem. İnsanlara yardımcı olmayı çok seviyorum."

Muhtar ile berberin dayanışması mahalle sakinlerinin yüzünü güldürüyor
Muhtar ile berberin dayanışması mahalle sakinlerinin yüzünü güldürüyor
Muhtar ile berberin dayanışması mahalle sakinlerinin yüzünü güldürüyor
Muhtar ile berberin dayanışması mahalle sakinlerinin yüzünü güldürüyor

Kayseri, Muhtar, Bünyan, Cuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muhtar ile berberin dayanışması mahalle sakinlerinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi Eşinden şiddet gören engelli Buse'nin yardım çığlığı: 7 aylık bebeğimi 12'nci katın balkonundan sarkıttı Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası kanlı bitti Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Babaanneden, torununa taciz şüphelilerinin serbest kalmasına tepki Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü
Dağlık Karabağ'ı ziyaret eden Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan'ın endişeli tavırları dikkatlerden kaçmadı Dağlık Karabağ'ı ziyaret eden Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan'ın endişeli tavırları dikkatlerden kaçmadı         
16:50
Hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf, Hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf, "Utanmıyor musun" diyerek şüpheliye tokat attı         
15:54
Mert Çetin, Verona'da gösterdiği performansla İtalya'da gündem oldu Mert Çetin, Verona'da gösterdiği performansla İtalya'da gündem oldu         
15:27
Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı         
15:05
Birlikte yaşadığı kişinin kardeşini öldüren kadın, suç makinesi çıktı Birlikte yaşadığı kişinin kardeşini öldüren kadın, suç makinesi çıktı         
14:54
Eşyalarını sokağa atan adam, pencere kenarında kahvaltı yaptı Eşyalarını sokağa atan adam, pencere kenarında kahvaltı yaptı         
14:43
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bir kez daha ilan etti: Azerbaycan'ın yanında olacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bir kez daha ilan etti: Azerbaycan'ın yanında olacağız         
14:21
İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu         
13:34
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri         
11:23
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım         
09:58
Ünlü isimler koronavirüse aldırış etmeden partiye akın etti! Polisler gece vakti kapıya dayandı Ünlü isimler koronavirüse aldırış etmeden partiye akın etti! Polisler gece vakti kapıya dayandı         
09:55
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 17:12:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muhtar ile berberin dayanışması mahalle sakinlerinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei