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Muhtar ile çalışanını öldüren çoban tutuklandı

1 saat önce

NİĞDE'de, hayvan otlatma yüzün çıkan kavgada Muhtar Mükrem Uysal ile çalışanı Reşit Şahin'i öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan çoban Süleyman Ü. ile akrabası Cumali Ü., tutuklandı.

Muhtar ile çalışanını öldüren çoban tutuklandı, System.String[]
NİĞDE'de, hayvan otlatma yüzün çıkan kavgada Muhtar Mükrem Uysal ile çalışanı Reşit Şahin'i öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan çoban Süleyman Ü. ile akrabası Cumali Ü., tutuklandı.
Olay, 5 Ekim Cumartesi günü Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza köyünde meydana geldi. Çoban Süleyman Ü., hayvanları köye ait arazide otlatmak istedi. İddiaya göre, Muhtar Mükrem Uysal ve çalışanı Reşit Şahin, hayvanları izinsiz otlattığı gerekçesiyle Süleyman Ü. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman Ü. üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı çekip, Uysal ile Şahin'e ateşledi.
İhbar üzerine gelen ambulanlarla Çiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mükrem Uysal ve Reşit Şahin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Süleyman Ü. ile olay anında yanında bulunan akrabası Cumali Ü. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Reşit Şahin, Çiftlik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 03:36 Kaynak: DHA
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