Son Dakika Haberleri: Muhtar'ın baz istasyonu tepkisi
Son Dakika Güncel Muhtar'ın baz istasyonu tepkisi - Son Dakika

Muhtar'ın baz istasyonu tepkisi

6 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir plazanın çatı katına klima havalandırması şeklinde inşa edilen yapının içine baz istasyonu yapıldığı ortaya çıktı.

Muhtar'ın baz istasyonu tepkisi, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir plazanın çatı katına klima havalandırması şeklinde inşa edilen yapının içine baz istasyonu yapıldığı ortaya çıktı. Baz istasyonunu fark etmediklerini söyleyen Hürriyet Mahallesi Muhtarı Gürsel Güney, "Bu baz istasyonunu koyacakları zaman mahalleliye sormaları gerekiyordu. Ancak kimse bize bir şey sormadan baz istasyonunu oldu bittiye getirmişler. Mahallemizde baz istasyonu istemiyoruz" dedi.


Olay, Hürriyet Mahallesi'nin İstasyon Caddesi ile D-100 Kara yolu kesiştiği noktadaki bir plazada gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta, bir iş adamına ait plazanın çatı katında üzeri kırmızı renkle boyanan bir platform yerleştirildi. Vatandaşlar çalışmanın ne olduğunu anlayamazken gerçek daha sonra ortaya çıktı.


Havalandırma süsü verilmiş


Merak uyandıran çalışmanın baz istasyonu için yapıldığı öğrenilirken, muhtar Gürsel Güney, baz istasyonunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Güney, "Bu istasyonun bize danışılmadan yapılması olmadı. Hiç birimize sorulmadı. İnsanlar para kazanma hırsıyla bizim sağlığımızla oynuyorlar. Bu konu hakkında gerekli çalışmaları başlatacağız" dedi. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yıkım için gelen ekibi görenler göz yaşlarına hakim olamadı! Tepki için bayrak astılar
İYİ Partili Ağıralioğlu: EYT'nin ekonomik yük olduğu doğru ancak hak mağduriyeti var CHP, Faruk Bildirici'yi yeniden RTÜK üyeliğine aday gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Abdülmehdi ile protestoları görüştü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 18:26:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhtar'ın baz istasyonu tepkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]