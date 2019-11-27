Muhtar'ın baz istasyonu tepkisi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir plazanın çatı katına klima havalandırması şeklinde inşa edilen yapının içine baz istasyonu yapıldığı ortaya çıktı. Baz istasyonunu fark etmediklerini söyleyen Hürriyet Mahallesi Muhtarı Gürsel Güney, "Bu baz istasyonunu koyacakları zaman mahalleliye sormaları gerekiyordu. Ancak kimse bize bir şey sormadan baz istasyonunu oldu bittiye getirmişler. Mahallemizde baz istasyonu istemiyoruz" dedi.



Olay, Hürriyet Mahallesi'nin İstasyon Caddesi ile D-100 Kara yolu kesiştiği noktadaki bir plazada gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta, bir iş adamına ait plazanın çatı katında üzeri kırmızı renkle boyanan bir platform yerleştirildi. Vatandaşlar çalışmanın ne olduğunu anlayamazken gerçek daha sonra ortaya çıktı.



Havalandırma süsü verilmiş



Merak uyandıran çalışmanın baz istasyonu için yapıldığı öğrenilirken, muhtar Gürsel Güney, baz istasyonunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Güney, "Bu istasyonun bize danışılmadan yapılması olmadı. Hiç birimize sorulmadı. İnsanlar para kazanma hırsıyla bizim sağlığımızla oynuyorlar. Bu konu hakkında gerekli çalışmaları başlatacağız" dedi. - KIRKLARELİ