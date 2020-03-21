Muhtar iş yerlerini tek tek gezerek dezenfekte etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muhtar iş yerlerini tek tek gezerek dezenfekte etti - Son Dakika

Muhtar iş yerlerini tek tek gezerek dezenfekte etti

6 saat önce

Şanlıurfa'da Korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında bir mahalle muhtarı iş yerlerini tek tek gezerek dezenfekte etti.

Muhtar iş yerlerini tek tek gezerek dezenfekte etti, System.String[]

Şanlıurfa'da Korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında bir mahalle muhtarı iş yerlerini tek tek gezerek dezenfekte etti.

Haliliye'de, korona virüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında esnafın daha temiz ve sağlıklı bir ortamda işlerini yapmaları için, ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi.

Korona virüsüne karşı mahallede bulunan iş yerine dezenfekte çalışmaları belediye ekipleri tarafından yapıldığını belirten Osman Gazi Mahalle Muhtarı Nahit Çiftçi, "Haliliye Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreçte mahallemizde hijyenden temizlik çalışanlarına kadar belediye ekiplerimiz çalışıyor. İş yerleri ve dükkanlar korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi" dedi.

Korona virüsüne karşı iş yeri dezenfekte edilen esnaf Sedat Deveci de, "Bizim iş yerlerine dezenfekte çalışmaları yaptı. Korona virüsüne karşı tedbir alıyoruz. İş yerinde temizliğine önem veriyoruz. İçimiz rahat bir şekilde işimize devam ediyoruz. Mahalle muhtarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Osman Gazi, Şanlıurfa, Haliliye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:38 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'da Kovid-19'a karşı kullandıkları sahte içkiden zehirlenen 194 kişi öldü
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu Çin'de üçüncü kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası tespit edilmedi Güvenlik görevlisi, nefes alamayan kediyi kalp masajı yaparak hayat döndürdü
Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı         
11:40
Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor         
11:32
Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı         
11:12
Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba         
11:04
Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor Fırsatçılar bedava olan koronavirüs testlerini 1.250 TL'ye yapıyor         
11:00
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi         
10:40
Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti         
09:55
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti         
09:05
Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı Koronavirüs testi pozitif çıkan ABD'li kadın, 35 bin dolarlık hastane faturasını görünce şok yaşadı         
08:44
Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları         
07:56
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek         
00:31
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek         
00:27
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı         
23:35
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak         
20:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 17:37:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muhtar iş yerlerini tek tek gezerek dezenfekte etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]