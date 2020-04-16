Muhtar, işaret dili tercümanı ile vatandaşları Korona virüse karşı bilgilendiriyor - Son Dakika

Muhtar, işaret dili tercümanı ile vatandaşları Korona virüse karşı bilgilendiriyor

İSTANBUL - İstanbul Kartal'da bir muhtar, sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarla korona virüs tedbirleri ve mahalledeki diğer çalışmalar hakkında vatandaşları, işaret dili tercümanıyla birlikte bilgilendirmesi dikkat çekti.

Kartal ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesinde 3 dönemdir muhtarlık yapan Soner Eker, korona virüs tedbirlerini, mahallede kendisinin ve kamu kurumlarının çalışmalarını, muhtelif konuları sosyal medya hesabında canlı yayın yaparak vatandaşlara aktarıyor. Korona virüs gibi önemli bir tehlike karşısında işitme engellileri de bilgilendirmeyi amaçlayan Muhtar Eker'in anlatımlarında işaret dili tercümanı da kullanıyor.İşaret dili tercümanı eşliğinde, sohbet tarzında sorulu cevaplı, bazen de gündemle ilgili konuk alan Muhtar Eker, gerçekleştirdiği sosyal projeleri ve duyarlılığıyla mahallede yaşayanların da ilgisini çekiyor.

Mahallede yaşayan vatandaşlarda çok iyi tepkiler aldığını belirten Muhtar Soner Eker, "Ben üç dönemdir Kartal Uğur Mumcu Mahallesinde muhtarlık yapmaktayım. Korona virüs salgını çıktıktan sonra zaman zaman sosyal medya üzerinden mahalle sakinlerimizi bilgilendirme amaçlı canlı yayınlar yapmaya başladık. İşitme engelli vatandaşlarımızı da düşünerek işaret dili tercümanı Serpil Sadak hanımla canlı yayın yapmaya başladık" dedi.

Mahalle sakinlerinden işitme engelli 66 yaşındaki Seyhan Sadak, "İşitme engelliler için iletişim önemli. Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarımız bilgileri tercüman vasıtasıyla bizlerle paylaşıyor. Muhtarımıza ve işaret dili tercümanımıza çok teşekkür ederiz"ifadelerini kullandı.

Muhtarın mahalledeki çalışmalar hakkında sürekli bilgiler verdiğini aktaran Şahabettin Balcı ise, "Muhtarımız sağ olsun sosyal medya üzerinden bizleri bilgilendiriyor. Bizleri aydınlatıyor. Ayrıca muhtarımızın işitme engellilerin bilgilendirilmesini tercüman vasıtasıyla sağlaması dikkatimizi çekti. Çok duyarlı ve ince bir düşünce. Kendisini tebrik ediyorum"diye konuştu.