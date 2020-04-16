Muhtar, işaret dili tercümanı ile vatandaşları Korona virüse karşı bilgilendiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muhtar, işaret dili tercümanı ile vatandaşları Korona virüse karşı bilgilendiriyor - Son Dakika

Muhtar, işaret dili tercümanı ile vatandaşları Korona virüse karşı bilgilendiriyor

6 saat önce

Muhtar, işaret dili tercümanı ile vatandaşları Korona virüse karşı bilgilendiriyor İstanbul Kartal'da bir muhtar, sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarla korona virüs tedbirleri ve mahalledeki diğer çalışmalar hakkında vatandaşları, işaret dili tercümanıyla birlikte bilgilendirmesi dikkat çekti.

Muhtar, işaret dili tercümanı ile vatandaşları Korona virüse karşı bilgilendiriyor

İSTANBUL - İstanbul Kartal'da bir muhtar, sosyal medyada yaptığı canlı yayınlarla korona virüs tedbirleri ve mahalledeki diğer çalışmalar hakkında vatandaşları, işaret dili tercümanıyla birlikte bilgilendirmesi dikkat çekti.

Kartal ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesinde 3 dönemdir muhtarlık yapan Soner Eker, korona virüs tedbirlerini, mahallede kendisinin ve kamu kurumlarının çalışmalarını, muhtelif konuları sosyal medya hesabında canlı yayın yaparak vatandaşlara aktarıyor. Korona virüs gibi önemli bir tehlike karşısında işitme engellileri de bilgilendirmeyi amaçlayan Muhtar Eker'in anlatımlarında işaret dili tercümanı da kullanıyor.İşaret dili tercümanı eşliğinde, sohbet tarzında sorulu cevaplı, bazen de gündemle ilgili konuk alan Muhtar Eker, gerçekleştirdiği sosyal projeleri ve duyarlılığıyla mahallede yaşayanların da ilgisini çekiyor.

Mahallede yaşayan vatandaşlarda çok iyi tepkiler aldığını belirten Muhtar Soner Eker, "Ben üç dönemdir Kartal Uğur Mumcu Mahallesinde muhtarlık yapmaktayım. Korona virüs salgını çıktıktan sonra zaman zaman sosyal medya üzerinden mahalle sakinlerimizi bilgilendirme amaçlı canlı yayınlar yapmaya başladık. İşitme engelli vatandaşlarımızı da düşünerek işaret dili tercümanı Serpil Sadak hanımla canlı yayın yapmaya başladık" dedi.

Mahalle sakinlerinden işitme engelli 66 yaşındaki Seyhan Sadak, "İşitme engelliler için iletişim önemli. Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarımız bilgileri tercüman vasıtasıyla bizlerle paylaşıyor. Muhtarımıza ve işaret dili tercümanımıza çok teşekkür ederiz"ifadelerini kullandı.

Muhtarın mahalledeki çalışmalar hakkında sürekli bilgiler verdiğini aktaran Şahabettin Balcı ise, "Muhtarımız sağ olsun sosyal medya üzerinden bizleri bilgilendiriyor. Bizleri aydınlatıyor. Ayrıca muhtarımızın işitme engellilerin bilgilendirilmesini tercüman vasıtasıyla sağlaması dikkatimizi çekti. Çok duyarlı ve ince bir düşünce. Kendisini tebrik ediyorum"diye konuştu.

Muhtar, işaret dili tercümanı ile vatandaşları Korona virüse karşı bilgilendiriyor

İstanbul, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 03:16 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsü yenen profesör, immün plazma bağışçısı oldu
İstanbul'un gürültüsünden kaçan çift Nevşehir'de kurdukları çiftlikte yaşıyor Kadın doktoru takip edip apartmanda cinsel saldırıda bulunan sapık, 8 yıl hapse çarptırıldı Survivor Berkan'ın sevgilisiyle çektirdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu Erdoğan'ın "45 gün içinde bitireceğiz" dediği hastane yükselmeye başladı Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi Parklarda vatandaşların bir araya gelmemesi için sulama sistemi aktif hale getirildi Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı İBB'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Şoför baygınlık geçirdi İSTANBUL'DA HAFTA SONU ÖNCESİ ALIŞ-VERİŞ YOĞUNLUĞU Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı         
21:30
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti         
21:18
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi         
21:01
Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı         
20:46
Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak         
20:29
Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi         
19:37
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi         
19:33
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi         
19:23
Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor         
19:14
İBB'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Şoför baygınlık geçirdi İBB'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Şoför baygınlık geçirdi         
19:13
Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı         
19:11
Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim         
19:03
Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı         
19:02
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı         
18:59
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı         
18:41
Ambulansı takip ederek hastaneye gelen köpek, 5 gündür yoğun bakımdaki sahibini bekliyor Ambulansı takip ederek hastaneye gelen köpek, 5 gündür yoğun bakımdaki sahibini bekliyor         
18:40
Son Dakika: Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı         
18:37
Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler         
18:33
Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı         
18:22
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak         
18:14
İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti         
17:40
Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı         
17:38
Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak         
17:32
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi         
17:31
Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi         
17:25
Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi öldürüldü Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi öldürüldü         
17:12
Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti         
17:05
Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak         
17:00
Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 21:45:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muhtar, işaret dili tercümanı ile vatandaşları Korona virüse karşı bilgilendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]