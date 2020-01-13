Muhtar kar yağmayan mahalleye, kiralık araçla kar getirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muhtar kar yağmayan mahalleye, kiralık araçla kar getirdi - Son Dakika

Muhtar kar yağmayan mahalleye, kiralık araçla kar getirdi

7 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı kırsal Kordon Mahallesi Muhtarı Adem Sevi, evine kadar gelip kendisinden kar isteyen öğrencilerin isteğine duyarsız kalmadı.

Muhtar kar yağmayan mahalleye, kiralık araçla kar getirdi, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı kırsal Kordon Mahallesi Muhtarı Adem Sevi, evine kadar gelip kendisinden kar isteyen öğrencilerin isteğine duyarsız kalmadı. Kiraladığı kamyonetle, 20 kilometre uzaklıktaki Burhan Mahallesinden küreklerle doldurdukları karı, mahalledeki okulun bahçesine getiren Muhtar Sevi, Kordon ve Yenipazar İlkokulu öğrencilerinin yüzünü güldürdü.


Manisa'da daha önce Turgutlu ve Akhisar Belediyeleri tarafından kar görmeyenler için kamyonlarla getirilen karların ardından Salihli'nin Kordon Mahallesi Muhtarı Adem Sevi de çocukların isteğini kiraladığı bir kamyonete küreklerle doldurduğu karla yerine getirdi. 20 kilometre uzaklıktan kamyonetle getirilen kar, okul bahçesine döküldü. Çocuklar ise muhtar ve öğretmenleri ile birlikte kar topu oynayarak unutamayacakları bir gün geçirdi.


İki mahallenin çocukları sevindi


Mahalledeki okulda eğitim gören çocukların uzun yıllardır kara hasret olduğunu belirten Mahalle Muhtarı Adem Sevi, "Beni her gördüklerinde 'Muhtar amca bize kar getir' diyorlardı. Hatta birkaç gün önce yine okulumuzda eğitim gören öğrencilerden birisi ailesi ile evime gelip bizi ziyaret etti. Bir çok bölgede kamyonlarla kar getirildiği gördüğünü belirterek aynı çalışmayı mahallede de yapmamızı istedi. Çocuklarımızın bu isteğini kıramadım. Bir kamyonet kiralayıp yanıma aldığım bir arkadaşla mahallemize 20 kilometre uzaklıkta bulunan Burhan Mahallesine gittik. Kamyonete küreklerle kar yükledik ve Kordon İlkokulunun bahçesine döktük. Hem kendi mahallemizin çocukları hem de Yenipazar İlkokulu öğrencileri ile birlikte yaklaşık 50 öğrenci saatlerce karın keyfini çıkarttı. Önemli olan çocuklarımızın yüzündeki mutluluk. Onlar istesin biz her şeyi yapmaya hazırız" dedi.


Yıllardır kar görmeyen çocuklar da Muhtar Adem Sevi'ye kendilerini kırmadıkları için teşekkür etti. - MANİSA

Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı
Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti Son Dakika: Irak'tan acı haber: 2 şehidimiz var İran'dan "İngiltere Büyükelçiliğini kapatılabileceği" sinyali

Son Dakika Haberleri
23:48 "Futbolda şike kumpası" davası - Son Dakika
23:45 Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
23:41 Otomobil şarampolde yan yattı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
23:40 ABD, göçmenleri nereye gittiklerini söylemeden uçakla Guatemala'ya gönderiyor - Son Dakika
23:39 Buz tutan yolda yürüyen öğretmen düşerek yaralandı - Son Dakika
22:27 Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Son Dakika
22:17 Kanaatkar tutumuyla büyük takdir toplayan Hasan isimli genç için Ankara Valiliği harekete geçti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 23:51:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muhtar kar yağmayan mahalleye, kiralık araçla kar getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]