Muhtar kar yağmayan mahalleye, kiralık araçla kar getirdi - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı kırsal Kordon Mahallesi Muhtarı Adem Sevi, evine kadar gelip kendisinden kar isteyen öğrencilerin isteğine duyarsız kalmadı. Kiraladığı kamyonetle, 20 kilometre uzaklıktaki Burhan Mahallesinden küreklerle doldurdukları karı, mahalledeki okulun bahçesine getiren Muhtar Sevi, Kordon ve Yenipazar İlkokulu öğrencilerinin yüzünü güldürdü.



Manisa'da daha önce Turgutlu ve Akhisar Belediyeleri tarafından kar görmeyenler için kamyonlarla getirilen karların ardından Salihli'nin Kordon Mahallesi Muhtarı Adem Sevi de çocukların isteğini kiraladığı bir kamyonete küreklerle doldurduğu karla yerine getirdi. 20 kilometre uzaklıktan kamyonetle getirilen kar, okul bahçesine döküldü. Çocuklar ise muhtar ve öğretmenleri ile birlikte kar topu oynayarak unutamayacakları bir gün geçirdi.



İki mahallenin çocukları sevindi



Mahalledeki okulda eğitim gören çocukların uzun yıllardır kara hasret olduğunu belirten Mahalle Muhtarı Adem Sevi, "Beni her gördüklerinde 'Muhtar amca bize kar getir' diyorlardı. Hatta birkaç gün önce yine okulumuzda eğitim gören öğrencilerden birisi ailesi ile evime gelip bizi ziyaret etti. Bir çok bölgede kamyonlarla kar getirildiği gördüğünü belirterek aynı çalışmayı mahallede de yapmamızı istedi. Çocuklarımızın bu isteğini kıramadım. Bir kamyonet kiralayıp yanıma aldığım bir arkadaşla mahallemize 20 kilometre uzaklıkta bulunan Burhan Mahallesine gittik. Kamyonete küreklerle kar yükledik ve Kordon İlkokulunun bahçesine döktük. Hem kendi mahallemizin çocukları hem de Yenipazar İlkokulu öğrencileri ile birlikte yaklaşık 50 öğrenci saatlerce karın keyfini çıkarttı. Önemli olan çocuklarımızın yüzündeki mutluluk. Onlar istesin biz her şeyi yapmaya hazırız" dedi.



Yıllardır kar görmeyen çocuklar da Muhtar Adem Sevi'ye kendilerini kırmadıkları için teşekkür etti. - MANİSA