Muhtar Karabacak, "İçme Suyu Depomuz Tertemiz Oluyor" - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesinde de içme suyu depolarının bakım onarım ve revziyon çalışmalarını yapıyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Kazıklı Mahallesinde de çalışmalara başlandı. İçme suyu deposunda dış cepheden, manevra odasına, yalıtım sisteminden fayans döşemelerine kadar birçok alan yepyeni bir görünüme kavuşturulmaya başlanırken son olarak himaye çiti ile de çevrilecek olan depoya dışarıdan herhangi bir müdahale edilmesinin de önüne geçilecek.

"Allah Cengiz Başkanımızın yolunu açık etsin"

Mahalle Muhtarı Ramazan Karabacak, "Çalışmalardan çok memnunuz. İçme suyu depomuz tertemiz oluyor. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Allah Cengiz Başkanımızın yolunu açık etsin" dedi.