Muhtar Kardeşine Karşı Aday Oldu

Bursa'nın Karacabey ilçesi Yenice Mahallesi'nde 4 dönemdir muhtarlık yapan Vedat Duymaz'ın karşısına ağabeyi Mitat Duymaz aday olarak çıktı.

Karacabeyliler, 31 Mart'taki yerel seçimler öncesi ilginç bir muhtarlık yarışına şahit olacak. Yenice Mahallesi'nde 20 yıldır muhtarlık yapan Vedat Duymaz'a karşı ağabeyi Mitat Duymaz aday olduğunu duyurdu. "Mühür için değil, hizmet için adayım" diyen Mitat Duymaz, muhtar kardeşi Vedat Duymaz ile aralarında bir sorun olmadığını, mahallesine en iyi hizmeti kendisinin vereceğine inandığı için demokratik hakkını kullandığını ifade etti.



Muhtar seçilmesi halinde çıtayı yükselten iddialı vaatlerde bulunan Mitat Duymaz, "Her şeyden önce yapılan hizmetler karşılığında mahalle halkımızdan hiçbir ücret almayacağım. Her yıl şahsi ödeneğimden mahallemizden vefat edenlerin ruhu için yemekli mevlit düzenleyeceğim. Yine her yıl şahsi ödeneğimden mahallemizdeki 2 camiye bağış yapacağım. Mahallemizdeki çalışkan ve yetenekli öğrencilerimize belediyemizden, işadamlarımızdan ve hayırsever vatandaşlarımızdan burs isteyeceğim. Çöp konteynırlarını kontrol ederek, haşere sorunu için düzenli olarak ilaçlama yaptıracağım. Sokak lambalarımızı da sürekli kontrol ederek, eksiklikleri gidereceğim. Mahallemizde yaşlı, bakıma muhtaç ve ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımızı tek tek ziyaret ederek, kendilerine gıda, yakacak gibi yardımlar gelmesini sağlayacağım. Seçilecek belediye başkanıyla ve azalarımla uyum içinde olacağım. Mahallemizdeki muhtarlık kabinini kaldıracağız. 7 gün 24 saat telefonlarımız açık olacak. Oturan değil, çalışan muhtar olacağım. Eğer, görev süremde bu saydıklarımı yerine getiremezsem, bir daha aday olmayacağım. Önümüzdeki yerel seçimlerin mahallemize, kardeşime ve aday olacak tüm arkadaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" şeklinde konuştu. - BURSA

