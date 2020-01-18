Muhtar, karne sevinci yaşayan öğrenciler için yayladan kar getirdi - Son Dakika

Muhtar, karne sevinci yaşayan öğrenciler için yayladan kar getirdi

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Fatih Mahallesi Muhtarı Ramazan Gören, ilçe merkezine kar yağmayınca karne alan öğrenciler için yayladan kamyonlarla kar getirtti. Çocuklar karların içerisinde oynayıp eğlendi.

Akyazı Fatih Mahallesi Muhtarı Ramazan Gören, mahallesinde yaşayan ailelerin çocukları için oldukça ilginç bir karne hediyesi hazırladı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle Akyazı ilçe merkezine kar yağmayınca Mahalle Muhtarı Ramazan Gören, karne alan öğrenciler için mahalleye yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Keremali Yaylası'ndan kamyonlarla kar getirterek, mahalledeki boş bir alana döktürdü. İlginç hediye çocuklar tarafından büyük mutlulukla karşılandı. Haberi duyan farklı mahallelerdeki çocuklar da Fatih Mahallesi'ne gelerek yayladan getirilen karda oynadı.

Fatih Mahallesi Muhtarı Ramazan Gören, "Bu sene bulunduğumuz bölgeye kar yağmayınca çocuklarda kar hevesi oldu. Bizde bunu değerlendirerek yayladan kar getirdik. Çocuklar mutlu oldu. Burada karda oynamaya başladılar, sonra başka mahallelerden bizi aradılar, karın nerede olduğunu sorup çocukları getirdiler. Herkesin durumu aynı değil, yaylaya çıkamıyor herkes. İyi oldu, çocuklar hep geldi buraya eğlendiler. Çocuklar mutlu olunca bizde mutlu oluyoruz. Onlar için verdiğimiz sözü böyle tuttuk. Yüzlerce çocuğu yaylalara götürmedik ama kamyonlarla karı buraya getirdik." dedi.