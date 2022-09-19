Son dakika haberi: MUHTAR KAZARA YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ, CENAZEYE GİDEN DAYI DA KAZADA ÖLDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberi: MUHTAR KAZARA YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ, CENAZEYE GİDEN DAYI DA KAZADA ÖLDÜ

19.09.2022 19:07

Son dakika gelişmesine göre SAMSUN'un Havza ilçesinde muhtar Mehmet Tural'ın evinde temizlediği tabancasının ateş alması sonucu ağır yaralanan Ayşe Nur Tural (20), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SAMSUN'un Havza ilçesinde muhtar Mehmet Tural'ın evinde temizlediği tabancasının ateş alması sonucu ağır yaralanan Ayşe Nur Tural (20), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze katılmak üzere yola çıkan dayısı İsmail Turan ise sabaha karşı Amasya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Dayı ve yeğeni bugün gözyaşları arasında birlikte toprağa verildi. Ayşe Nur Tural, kazandığı üniversiteyi okumak için Gümüşhane'ye gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

Olay dün akşam saatlerinde ilçenin Ortaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Havza Yağlı Tohumlar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve Ortaklar Mahallesi Muhtarı Mehmet Tural, iddiaya göre evinde temizlediği ruhsatlı tabancası, kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, karşısında oturan yeğeni Ayşe Nur Tural'a isabet etti. Kanlar içinde kalan Ayşe Nur Tural, muhtar amcası Tural tarafından Havza Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralanan ve hemen ameliyata alınan genç kız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Muhtar Tural, olaydan sonra tabancasıyla birlikte jandarmaya teslim olarak, silahını temizlerken kazara yeğenini vurduğunu itiraf etti. Muhtar Tural, jandarmadaki işlemlerin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.

ÜNİVERSİTE OKUYACAKTI

Amcasının silahını temizlerken kaza kurşunuyla hayatını kaybeden Tural'ın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Ayşe Nur Tural'ın bu sene girdiği üniversite sınavında Gümüşhane Üniversitesi Paramedik Bölümü'nü kazandığı bu kente gitmek için hazırlık yaptığı öğrenildi.

DAYISI DA CENEZEYE GELİRKEN KAZA GEÇİRİP ÖLDÜ

Ayşe Nur Tural'ın ölüm haberini alıp cenazeye katılmak için yola çıkan dayısı İsmail Tural'ın kullandığı hafif ticari araç, sabah saat 04.30 sıralarında Amasya'dan Çorum istikametine giden Kaşif Erkoç yönetimindeki 60 BP 042 plakalı Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, İsmail Tural hayatını kaybetti.

DAYI YEĞEN BİRLİKTE TOPRAĞA VERİLDİ

Amcasının tabancasından çıkan kaza kurşunuyla hayatını kaybeden Ayşe Nur Tural ile yeğeninin cenazesine katılmak isterken geçirdiği kazada yaşamını yitiren dayısı İsmail Tural, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi. Ayşe Nur'un babası Mikail Tural cenazede taziyeleri kabul etti. (DHA)

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Kaynak: DHA

Mehmet Tural, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: MUHTAR KAZARA YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ, CENAZEYE GİDEN DAYI DA KAZADA ÖLDÜ - Son Dakika

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