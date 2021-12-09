Üye Girişi
Muhtar Kent'ten Ayvalık'a STEM Atölyesi - Son Dakika

Muhtar Kent'ten Ayvalık'a STEM Atölyesi

09.12.2021 18:18

Muhtar Kent'ten Ayvalık'a STEM Atölyesi Muhtar Kent öğrencilere başarıya giden yolun şifrelerini verdi 2019 yılında Coca-Cola'nın yönetim kurulu başkanlığından ayrıldıktan sonra kendisini genç kuşakların eğitimlerine gönüllü destekler için adayan Muhtar Kent, doğup büyüdüğü Balıkesir'in...

Muhtar Kent'ten Ayvalık'a STEM Atölyesi

Muhtar Kent öğrencilere başarıya giden yolun şifrelerini verdi

BALIKESİR - 2019 yılında Coca-Cola'nın yönetim kurulu başkanlığından ayrıldıktan sonra kendisini genç kuşakların eğitimlerine gönüllü destekler için adayan Muhtar Kent, doğup büyüdüğü Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de başarılı öğrencilerin elerinden tutmayı sürdürüyor.

Türkiye genelindeki başarılı öğrencileri geleceğe hazırlayabilmek adına kurduğu kendisinin ve eşinin ismini taşıyan Defne-Muhtar Kent Eğitim Vakfı ile Ayvalık'ta da eğitim-öğretim hayatına destek veren Muhtar Kent, ilçenin başarı çıtası yüksek okullarından biri olan Ayvalık Anadolu Lisesi'ne STEM Laboratuarı kurulması için de düğmeye bastı.

Vakfın başkanı Kent; AYAL bünyesinde kurulacak yapımı amacıyla imzalanan protokol kapsamında yönetim kurulu üyesi Sezai Madra ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ile birlikte Okul Müdürü Hüseyin Aday'a yönelik nazik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette Ayvalık Anadolu Lisesi ve Defne Muhtar Kent Vakfı ortaklığında iki yıldır yürütülen "Başarının İzinde" projesinde yer alan 8 öğrenci de hazır bulundu.

Karşılıklı bilgi alışverişinin yapıldığı ziyarette Muhtar Kent, öğrenciler ile tek tek tanışarak, proje uygulamasındaki detayları öğrenciler ile görüşüp, bilgi birikimini ve tecrübesini gençlere aktardı.

Öğrencilerle bol bol sohbet eden Kent, "Geldiğin yeri unutursan, gideceğin yere ulaşabilmen imkansız. Çünkü muhakkak ki, geldiğin yer seni gideceğin yere götürecektir. Biz de Ayvalıklı olduğumuz için geldiğimiz yeri unutmuyoruz. Şimdi de gençlere eğitim desteği vermek üzere yola çıktık. Burada kurduğumuz vakfımızın ana amacı bu" dedi.

Öğrencilere, "ilişkilerinizi geliştirin" öğüdü veren Muhtar Kent, "Sabahları aynaya baktığınızda ne görüyorsanız, O'nu sevin. Kendinizi sevin ki özgüveninizi kazanın. 'Ben her şeyi başarırım' diyerek, her sabah evden bu şiarla çıkın. Bence en önemlisi bu. Tabii ki fen, matematik, mühendislik çok önemli ama en önemlisi insanların birbirleriyle iletişim kurabilmeleridir. Onun için ben derim ki; hiçbir zaman yalnız yemek yemeyin. Çünkü birileriyle yemeğinizi beraber yediğiniz zaman sosyal ilişkileri geliştirebiliyorsunuz. Yalnız yemek yemek, zamanı boşa almak gibidir. Bu yüzden de yemek yerken illaki yanınızda birileri olsun" ifadelerini kullandı.

Muhtar Kent'in ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır da yaptığı açıklamada, "Ayvalık'ta, AYAL okulumuzda, Balıkesir'de sürdürülen Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi kapsamında iki yıldır sürdürmüş olduğumuz Defne-Muhtar Kent Eğitim Vakfı Projesi kanalıyla yurt dışında Amerika ve Avrupa'nın seçkin üniversitelerinde eğitim gören öğrencilerimizle Ayvalık Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrencilerimizi akran montörlüğü kapsamında bir araya getirerek, uzaktan çevrimiçi olarak eğitimler veriyorduk. Aynı zamanda yabancı dil öğretilen eğitimlerimizin bu yıl daha da geliştirilmesi noktasında buluştuğumuzda bunu bir adım daha ileriye nasıl taşıyabileceğimizin alt yapısını oluşturduğumuz zaman AYAL'de bir eğitim atölyesi kurulması için görüşmelerimiz olmuştu. Ayvalık ve Türkiye için değerli şahsiyetimiz Muhtar Kent'in yanı sıra Defne-Muhtar Kent Vakfı'nın destekleriyle Ayvalık Anadolu Lisesi'nde STEM laboratuarımızın protokolünü imzaladık. Bu kapsamda okulumuzda fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinlerini bütüncül olarak bir araya getirilecek laboratuarımızda öğrencilerimizin dil ve proje eğitimlerini geliştirecek çalışmalar yapacağız" diye konuştu.

Proje öğrencilerin ufuklarını açacak

Proje uygulamasının ilk etabında Galatasaray Lisesi, Robert Koleji, Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi, Tarsus Amerikan Koleji, TEV Özel İnanç Türkeş Lisesi, İzmir Amerikan Koleji ve Ayvalık Anadolu Lisesi gibi Türkiye'nin seçkin liselerinden mezun olan, Defne-Muhtar Kent Eğitim Vakfı bursu ile yurtdışındaki seçkin üniversitelerde eğitim hayatını sürdüren 8 öğrenci Ayvalık Anadolu Lisesi'nde eğitim hayatına devam eden başarılı 8 öğrenci ile eşleştirildiği öğrenildi.

Öğrencilerin eşleştikleri akran koçları ile kasım-mayıs ayları içinde haftada 2 gün uzaktan çevrimiçi eğitimler yaptıkları, yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi, Fen Bilimleri alanlarındaki eksikliklerin giderilmesi ile ulusal ve uluslararası sınav ve projelere hazırlanmasına çalışıldığı kaydedildi.

Proje uygulaması ikinci aşamasında, Defne-Muhtar Kent Eğitim Vakfı bursu ile yurtdışındaki seçkin üniversitelerinde eğitim hayatına devam eden bursiyerler tarafından, 15 Haziran-15 Temmuz 2022 tarihleri arasında Ayvalık Anadolu Lisesi 9. ve 10. sınıf öğrencilerinden oluşacak 4'er kişilik gruplara haftalık "Dil ve STEM eğitimi" verileceği, projenin ikinci aşamasında ise; gençlerin STEM ve yapay zeka becerilerini çağın bilim dili olan İngilizce ile bütünleşik bir şekilde geliştirmek ve farklı disiplinleri etkin bir şekilde birleştirip çözüm üretebilmelerini sağlanması ve eş zamanlı olarak; liderlik, temsil ve takım çalışması gibi 21. Yüzyıl becerilerinde yeterli olmalarına katkı verilmesi hedefleniyor.

Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik disiplinlerinin İngilizce baş harflerinden oluşan bir kısaltma olan STEM kavramının temelinde merkez bir disiplin belirlenerek diğer disiplinlerle desteklenmesi gereken bir süreç bulunduğu, bu eğitimlerin farklı disiplinleri bütünleştirerek günlük yaşama uygun problem durumlarıyla karşılaşıldığında çözüm önerisi getirebilecek modeller oluşturmayı amaçladığı da gelen bilgiler arasında.

Muhtar Kent'ten Ayvalık'a STEM Atölyesi
Muhtar Kent'ten Ayvalık'a STEM Atölyesi
Muhtar Kent'ten Ayvalık'a STEM Atölyesi
Muhtar Kent'ten Ayvalık'a STEM Atölyesi

Muhtar Kent, Coca Cola, Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muhtar Kent'ten Ayvalık'a STEM Atölyesi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi 16:55 Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi
Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı 15:44 Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor 15:17 Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! 15:10 Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı 14:39 İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? 13:30 Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı 12:20 Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı

Son Dakika Haberleri
18:19 486 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yarın hesaplara yatırılacak
18:02 Kılıçdaroğlu, patronlara seslendi: Geçin bunları da doğru düzgün teklifte bulunun
18:01 Yasak yere park edilen otomobilin üstüne mahalle sakinleri çöp bıraktı
17:49 Rusya, Ukrayna'ya saldıracak mı? sorusuna Genelkurmay Başkanı'ndan cevap geldi
17:37 TİSK'ten asgari ücret zammına ilişkin yeni açıklama: 3 bin 100 TL olması yönünde bir teklifimiz yok
17:34 Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki "Beşiktaş" maddesi gündem oldu
17:30 Son dakika: Meteoroloji'den 5 bölge için fırtına uyarısı! Şiddeti 100 kilometreyi bulacak
17:21 Twitter açıkladı! Türkiye'de en çok kim konuşuldu?
17:00 Merkez Bankası rezervleri 124 milyar dolara geriledi
16:53 Süper Lig'de şaşkınlık yaratan ayrılık! Medhi Benatia sezonun ortasında futbolu bıraktı
486 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yarın hesaplara yatırılacak 486 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yarın hesaplara yatırılacak         
18:19
276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı         
16:49
Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı         
15:28
Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu         
15:13
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf         
14:30
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Ustasının boğazına ekmek bıçağı dayayıp rehin alan zanlıdan akılalmaz savunma Ustasının boğazına ekmek bıçağı dayayıp rehin alan zanlıdan akılalmaz savunma         
12:28
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı         
11:11
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu         
22:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 18:39:42. #1.11#
SON DAKİKA: Muhtar Kent'ten Ayvalık'a STEM Atölyesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement