Muhtar Kırgöz, "Büyük Projelerin İsmidir 'Cengiz Ergün'" - Son Dakika
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Muhtar Kırgöz, "Büyük Projelerin İsmidir 'Cengiz Ergün'"

Muhtar Kırgöz, "Büyük Projelerin İsmidir 'Cengiz Ergün'"

14.02.2022 12:17

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Seyitli Mahallesinde büyük altyapı dönüşümüne 9 kilometrelik içme suyu hattı döşeme çalışması ile başladı.

Mahalle Muhtarı Hüseyin Kırgöz de, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün sayesinde altyapı sorunumuz çözülüyor. Büyük projelerin ismidir 'Cengiz Ergün'. Mutluyuz. Yüzümüz güldü" dedi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde hız kesmeden altyapı yatırımlarına devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Yunusemre ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Seyitli Mahallesinde de çalışmalara başlandı. Mahallede ilk olarak 9 kilometrelik içme suyu hattı döşeme çalışmasına başlayan MASKİ, 10 kilometre de kanalizasyon hattını sağlıklı hale getirecek. Mahallede ayrıca, 49 bin metrekare de üstyapı işi yapılacak. Daha sağlıklı içme suyu için 100 metreküplük içme suyu deposu, sağlıklı bir çevre için de mahalleye bin kişilik paket arıtma tesisi inşa edilecek.

"Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz"

Mahalle Muhtarı Hüseyin Kırgöz, "Mahallemizin en büyük sorunu altyapıydı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün sayesinde altyapı sorunumuz çözülüyor. Büyük projelerin ismidir 'Cengiz Ergün'. Mutluyuz. Yüzümüz güldü. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler
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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel, Son Dakika

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